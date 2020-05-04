蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起　兩倍儲存空間+新精妙鍵盤

蘋果今（4日）晚更新13 吋 MacBook Pro，更新後的13啲MacBook Pro的儲存空間相等於上一代型號的兩倍，以及採用新設計的精妙鍵盤。

▲ 13吋MacBook Pro備有太空灰或銀色外觀可供選擇，重量僅約 1.4 千克。（圖片來源：蘋果）

更新後的13吋MacBook Pro標準配置由256GB 起，最高達 1TB 的儲存空間，可儲存更多相片、影片及檔案。並可提供多達 4TB SSD。其新配備的剪刀式結構精妙鍵盤，同時配備實體 Escape 鍵，以及觸控欄和 Touch ID。早前已首度於 16 吋 MacBook Pro 上登場，亦有在 3 月加入至 MacBook Air 之中。

▲ 精妙鍵盤配備實體 Escape 鍵，方便登入及安全在網上付款購物的 Touch ID，以及可靈活提供關聯操作的觸控欄。(蘋果提供圖片)

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此外，最高配置更可選擇最新第10代4核心Intel Core處理器，TurboBoost 速度最高可達4.1GHz。蘋果指，其圖像處理速度可提升高達 80% ，以進行 4K 影片剪輯，更快完成算圖及提供更順暢的遊戲體驗。

更新版13吋MacBook Pro 即日起接受訂購，售價由 HK$9,999 起，教育優惠價則由 HK$9,199 起。並將於今個星期稍後時間開始向顧客出貨，下周在指定 Apple Store 和 Apple 授權經銷商發售。

責任編輯：張寶燕