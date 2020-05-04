【美股開市】道指跌280點 中美風險再現+股神狠沽航空股

美國總統特朗普繼續炮轟中國防疫不力，威脅再對中國加徵關稅，加上股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）盡沽航空股，成為困擾美股的兩大陰霾，周一低開，道指早段最多跌281點。

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巴郡盡沽航空股，拖低4大航空股股價，達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、美國航空（American Airlines，美：AAL）、西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）和聯合航空（United Airlines，美：UAL）分別跌14.1%、13.1%、9%和13.2%；連帶飛機生產商波音（Boeing Co，美：BA）的股價也挫5.5%。

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）亦跌3.2%，主因遭券商Moffett Nathanson下調評級，從買入降至中性，憂慮公司在疫情下承受財政壓力。

華府再威脅對華加徵關稅，美元和避險資產向上，美匯指數曾漲0.4%，報99.48；日圓最多升0.2%，報106.67兌1美元；現貨金曾升0.8%，報1714.67美元；美債價升息跌，10年債息曾挫近2點子，報0.5926厘。

中美緊張令原油需求前景蒙陰影，紐約期油最多挫8.7%，報18.05美元；布蘭特期油曾跌3.6%，報25.5美元。

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