【強積金】打工仔動盪市頻轉MPF 專家籲「5窮月」揀懶人基金

▲ 「5窮月」港股已狂瀉千點，投資界對偏重港股的MPF整體回報，不感樂觀 。

永明金融指，近期打工仔轉換強積金（MPF）投資組合驟增。而專家預計，5月甫開局，恒指已狂瀉1,029點，料「5窮月」環球市況暫難擺脫動盪市；永明金融建議無暇緊貼市況的供款人，不妨在亂市中索性「做懶人」，意即揀俗稱懶人基金的預設投資策略，由基金經理代勞，按市況「自動波」調較股債等，好處是冀能對應飄忽市及分散風險。

理柏今天（5月4日）公布，4月份MPF的整體回報終扭虧為盈，升近5%。但業界以中美貿戰又升級，累及美股在5月開局已急瀉，港股更插水逾千點，遂料今年全年的MPF投資成績，仍陷負回報近一成。

而4間受託人回應查詢指，暫未見最近成員慌忙棄股投債，包括滙豐、宏利、中銀保誠及銀聯不約而同指，換馬情況暫未見有明顯異常。僅市佔率排5甲內的永明金融表示，自從3月份開始，旗下MPF成員明顯更加關注強積金的投資組合。

永明金融發言人說，按內部數據顯示，3月份成員更改投資授權（包括適用於新供款），以及轉換基金（適用於強積金累積資產）的數目，已較2月份有明顯增長，反映供款人因應投資市場甚波動，而調整一己的投資組合。

但發言人強調，MPF是長線投資，成員毋須過份著眼短期的價格波動，而作過於頻繁的投資變動。

至於MPF「一哥」、滙豐香港退休金主管葉士奇表示，近期未見成員十分頻繁轉換投資組合。由於當前市場仍然充滿不確定性，而強積金屬長遠投資，成員應著眼於長線的投資目標，避免因短期的市場波動而頻繁地調配投資組合。同時，也應根據自己的投資目標和風險承受能力，作分散投資。這不單可減低投資組合風險，亦可令整體投資有較平穩的長遠增長。

而退休金「達人」、高治顧問（GOJI） 行政總裁的余天佑忠告打工仔，受全球疫情未現拐點及中美貿戰夾撃，唯恐市況仍甚反覆。反觀，俗稱懶人基金的預設投資策略，採多元資產布局，涉及環球股債等，可分散投資，且以低收費及設上限，開支比率封頂在0.95%，故適合不諳投資的上班族，冀能對應「5窮月」。

業界又指，「5窮月」的魔咒不幸應驗，且參考往績港股於5月份全月錄得跌幅有八成應驗；復添眼下中美貿戰重燃，難免令打工仔擔心本月的港股走勢例淡。

何況5月份的暗湧處處，如下周三（13日）股王騰訊（00700）公布業績，及至下周五（15日）恒指季檢，以及市料或公布同股不同權（WVR）能否染藍等諮詢結果，而5月21日更是兩會召開。

大行如施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade今天在分析報告中亦指，後市變數甚多，新型冠狀病毒 (Covid-19) 疫苗仍未面世的情況下，恐怕全球難以取消封城措施，意味著經濟活動迅速回升的可能性較低，V形復甦日漸渺茫。余天佑亦促請，上班族宜綁緊安全帶，以股債的均衡布局,應對內憂外患的波動市。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆補充，政府公布香港首季生產總值預估收縮8.9%，較市場普遍預測的6.5%跌幅更為嚴重，反映香港經濟面對巨大挑戰。當中，家庭消費尤其疲弱，按年下跌10.2%，按季則下跌2.9%，顯示即使香港的疫情相對其他一些地區較受控制，市民減少外出和社交,仍對經濟造成重創。服務輸出亦礙於旅客幾近完全停止訪港,而按年大跌37.8%，拖累整體經濟表現。

劉健恆又展望今年第二季，憂有可能進一步惡化，因為3月開始推行的減少社交措施，大大影響零售業和飲食業的生意;而其他國家在4月採取更嚴厲的旅遊限制和封鎖措施，打擊環球旅遊業。況且失業率和公司倒閉的滯後反應，會在第二、三季更加明顯，所以對往後的經濟數據更不容樂觀。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪