【企業盈警】德昌電機料盈轉虧 錄62億商譽及無形資產減值

▲ 德昌電機預計截至3月底財年將錄得虧損，因涉及8億元的商譽及無形資產減值支出。

德昌電機 （00179） 盈警，公司預計截至3月底年度將錄得一項商譽及其他無形資產的減值約8億美元（約62億港元），因此將導致公司財政年度錄得虧損。德昌表示，減值支出是一項非現金項目，並不會對集團的現金流、營運、流動資金及債務契約合規造成影響。

根據德昌中期業績，公司業務的商譽為7.6億美元，該商譽來自集團多年來收購各項業務，反映德昌電機支付的收購價超出所收購業務的可識別淨資產差額。公司進行評估後，預期當前市場狀況復甦緩慢及集團的加權平均資本成本改變，商譽及若干其他無形資產的可收回金額低於其賬面值。因此，公司計劃記錄該減值支出。

受疫情影響關閉部分廠房

德昌表示，為阻止COVID-19疫情蔓延，歐洲及北美洲的汽車業務客戶已關閉組裝廠房。德昌電機亦受這些遏制措施的影響，而關閉受影響地區的部分汽車零部件廠房。這些嚴峻和前所未有的措施將對營業額帶來顯著影響，尤其反映在截至2021年3月31日止年度的上半年。

德昌又指，預計消費疲弱比新冠肺炎疫情引起的社會及經濟封鎖更為持久，儘管需求增長預期於中至長期將會恢復，全球疫情蔓延對集團若干業務分部造成的即時影響引致增長基礎需要重置，並且未來現金流在逐漸改善前會下跌。

相關文章：

【餐飲寒冬】翠華盈警 料至3月底年度虧損1.6至1.8億元

【盈警】會德豐預警首季淨虧損約60億元 受疲弱經濟及疫情雙重夾擊

編輯：陳健婷