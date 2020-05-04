【企業盈警】領展預告全年盈轉虧　年度分派卻維持穩定

▲ 領展表示，續租租金下調及租用率下跌將為未來財政年度的財務業績帶來負面影響。

領展 （00823） 發盈警，預計截至2020年3月31日止年度錄得淨虧損，主要由於物業估值預期下跌12.3%（即減少272億元），以及設立支援商戶的同舟計劃及多方面措施，但預期年度之可分派收入仍將維持穩定。

續租租金下調及租用率下跌影響暫難以量化

集團認為，續租租金下調及租用率下跌將為未來財政年度的財務業績帶來負面影響，其對領展影響重大惟目前無法量化。集團目前正專注於可能的營運成本控制方案，並將繼續監察及保障領展仍維持穩健的財務及流動資金狀況。

續租租金、租用率及商戶挽留將在很大程度上取決於整體營商環境的恢復情況，但新冠肺炎全球性爆發增加了領展未來經營表現的不確定性，目前難以預測。

領展解釋，由於新型冠狀病毒導致未來經營表現存在不確定性，加上中港經濟及經營環境表現疲軟，預計截至3月底的投資物業估值將較去年9月底下跌12.3%。由於投資物業乃作為賺取穩定及經常收入持有的長期投資，且估值虧損並非現金性質，故此對領展的經營現金流量及每基金單位分派並無影響。

未來或進一步向商戶提供減租等支援

領展早前為香港的商戶設立3億港元的同舟計劃，向個別商戶提供針對性的紓困措施，例如降低租金、提供免租期及停車場費折扣、准許分期繳納租金、豁免逾期罰息及服務費，以紓緩新冠肺炎大流行等造成的經營壓力。

集團未來視乎疫情大流行的程度和持續時間，將可能向領展資產組合內的商戶提供進一步的支援，並增加營銷支出以刺激顧客消費。

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