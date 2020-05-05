【母親節優惠】限聚令正式放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）

▲ 酒店受疫情影響生意大跌，便藉今個母親節，推出多項自助餐優惠吸客。（資料圖片）

本地疫情緩和，港府放寬限聚令的聚集人數及餐廳每檯人數，由4人增至8人；且生效日期為5月8日，正好趕得及母親節。本港各區的酒店早前受疫情影響生意大跌，便藉今個母親節，推出多項優惠吸客。

港島區

1. 諾富特世紀酒店

位於灣仔，推出「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」，包括一晚住宿和海鮮包，價格為780元。優惠期截至6月30日。

2. 香港文華東方酒店

位於中環，推出「媽媽靜修護理療程」，可免費升級至海景客房。入住期間可於文華髮廊享受洗吹髮服務一次、兩位成人及 12 歲以下兒童每日可於快船廊或 Café Causette 免費享用早餐。媽媽亦將獲贈免費花卉組合1束，而兒童禮品亦包括一個白色背囊，背囊裝有揉一揉地圖、玩具和朱古力。優惠期由 5 月 9 日至 19 日。

九龍區

1. Hotel Icon

位於尖沙咀，推出「唯港盛宴之旅」優惠，包括入住ICON 36城景客房，和The Market免費半自助早餐兩位的同時，還可揀選自助午餐、GREEN午餐或天外天中菜廳點心午餐。而自助餐在母親節期間，即5月9至10日，提供官燕系列甜品。

另外，住客在住宿期間，可享受免費精選下午茶美點，黃昏時段更有兩小時無限添飲雞尾酒、紅白酒、香檳和佐酒小吃。

2. Page148

位於尖沙咀，推出「Be a Queen」和「Not too Sober」優惠，價格分別為每晚698元和758元。Be a Queen優惠僅限於本月8、9、10日期間入住，包括雙人豪華園景客房1晚、酒店咖啡室 Page Common 經典早餐特別版，和精緻花束、Fever Tree Aromatic Tonic Water、APPELLES 潤手霜及潤唇膏1套。

Not too Sober的優惠期為5月6 日至6月6日，包括雙人豪華園景客房1晚、4枝精選本地手工啤酒、Page Common 經典早餐特別版。不過，住客需要留意，兩款優惠均需另加10%手續費。

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3. 香港朗廷酒店

位於尖沙咀，推出「嚐鮮之旅盛宴」，主打多款海鮮。母親節期間更提供如燜鮑魚、燕窩燉蛋白。酒店特設網上預付優惠，逢星期一至三，成人於網上預付可享午餐買一送一優惠；逢星期四至日及公眾假期，成人於網上預付可享午餐七折優惠，即每位285元。成人於網上預付可享晚餐七折優惠，即每位516.6元。

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新界區

1. 麗豪酒店

位於沙田，推出價格為950元的優惠套票，包括兩人的住宿一晚及晚市套餐的同時，更送出母親節禮物馬卡龍一份。

2. 帝景酒店

位於荃灣汀九，酒店今年更新增美食外賣訂購。凡惠顧帝景軒午市或晚市套餐，每位媽媽更可獲贈BIODERMA Sensibio 醫學深層卸妝禮盒1份 (價值456元)。