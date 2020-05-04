【母親節優惠】限聚令或放寬　一文看清酒店優惠（不斷更新）

▲ 酒店受疫情影響生意大跌，便藉今個母親節，推出多項自助餐優惠吸客。（資料圖片）

疫情似有緩和，消息人士透露，港府擬在母親節前，放寬限聚令的聚集人數，由4人變為6或8人。而本港各區的酒店受疫情影響生意大跌，便藉今個母親節，推出多項優惠吸客。

港島區

1. 諾富特世紀酒店

位於灣仔，推出「SHAKE SHAKE海鮮房住宿套餐」，包括一晚住宿和海鮮包，價格為780元。優惠期截至6月30日。

九龍區

1. Hotel Icon

位於尖沙咀，推出「唯港盛宴之旅」優惠，包括入住ICON 36城景客房，和The Market免費半自助早餐兩位的同時，還可揀選自助午餐、GREEN午餐或天外天中菜廳點心午餐。而自助餐在母親節期間，即5月9至10日，提供官燕系列甜品。

另外，住客在住宿期間，可享受免費精選下午茶美點，黃昏時段更有兩小時無限添飲雞尾酒、紅白酒、香檳和佐酒小吃。

2. Page148

位於尖沙咀，推出「Be a Queen」和「Not too Sober」優惠，價格分別為每晚698元和758元。Be a Queen優惠僅限於本月8、9、10日期間入住，包括雙人豪華園景客房1晚、酒店咖啡室 Page Common 經典早餐特別版，和精緻花束、Fever Tree Aromatic Tonic Water、APPELLES 潤手霜及潤唇膏1套。

Not too Sober的優惠期為5月6 日至6月6日，包括雙人豪華園景客房1晚、4枝精選本地手工啤酒、Page Common 經典早餐特別版。不過，住客需要留意，兩款優惠均需另加10%手續費。

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3. 香港朗廷酒店

位於尖沙咀，推出「嚐鮮之旅盛宴」，主打多款海鮮。母親節期間更提供如燜鮑魚、燕窩燉蛋白。酒店特設網上預付優惠，逢星期一至三，成人於網上預付可享午餐買一送一優惠；逢星期四至日及公眾假期，成人於網上預付可享午餐七折優惠，即每位285元。成人於網上預付可享晚餐七折優惠，即每位516.6元。

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新界區

1. 麗豪酒店

位於沙田，推出價格為950元的優惠套票，包括兩人的住宿一晚及晚市套餐的同時，更送出母親節禮物馬卡龍一份。