【港鐵儲分】港鐵周三更新MTR Mobile　搭車可儲分換獎品！

港鐵（00066） 周三（5月6日）起會推出全新版MTR Mobile，並於未來數月推出多項新功能，包括可利用乘車及消費賺取奬分，兌換獎賞，亦可透過MTR Mobile購買5款「全月通加強版」。

MTR Mobile會在周三整合港鐵現有兩個獎勵計劃（港鐵友禮會及港鐵商場會員計劃），推出全新的獎賞計劃「MTR分」，今年10月31日前，所有成功登記的用戶即可獲贈8,000分迎新獎賞。

乘車儲分：乘客要在戶口中綁定一張八達通，使用八達通乘車或消費時，都會自動累積獎分；購買全月通加強版或都會票均可賺取獎分。

消費儲分：登記用戶在指定港鐵商場、港鐵車站商店消費或購買港鐵精品後，只要將購物單據上傳至MTR Mobile；待完成資料核對後，相關的MTR分會在稍後存到戶口中。

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另外，程式亦會更新其他功能，如7月起會擴展「Next Train」的功能，乘客可以查看到輕鐵的班次；「行程指南」亦會提供更多路綫建議；而二維碼（QR Code）功能亦將於今年稍後時間推出。