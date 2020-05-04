財庫局局長許正宇︰保金融市場穩定 為經濟復甦做準備

▲ 財庫局局長許正宇表示，當下疫情漸趨平穩，要為經濟復甦作好準備。

香港首季度GDP按年大跌8.9%，疫情對經濟的影響恐較先前預估更嚴重。財經事務及庫務局長許正宇表示，當下疫情漸趨平穩，要為經濟復甦作好準備。而財庫局主要有三個角色，包括保持金融市場穩定、推動金融市場發展，以及創造更便利的營商環境。

許正宇於《財庫論》中指出，金融和資產巿場的穩定，無疑是對實體經濟活動的強力支持。本港的匯率穩定，銀行流動性充足，亦有機制監察巿場變化，確保金融巿場正常有序地運作。會繼續和各監管機構竭力鞏固這些基礎，着力吸引投資，穩定各行業的資金流，從而促進和保障就業。

另外，他認為要發揮香港的核心競爭力，發展為資產及風險管理中心； 並「深度推展香港的連通性」聚焦未來粵港澳大灣區發展和人民幣國際化，進一步發展金融服務。

拓展金融科技 提升ESG

他又提到，香港的金融體系和專業服務一直有口皆碑，接下來要進一步去延伸，無論是在監管層面、企業對企業、企業對顧客方面，都可以結合科技讓金融服務能夠進一步提升，為市民帶來更貼身方便的服務。

觀乎環球發展趨勢，在擴展至更大層面的ESG（即環境、社會和管治）方面，香港有進一步提升的空間，未來會向綠色金融樞紐邁進。

冀創造更便利營商環境

除了保持金融市場穩定和推動金融市場發展，財庫局亦要創造更便利的營商環境。他表示︰「無論是更廣泛應用科技、更具競爭的稅務安排，甚或是程序上拆牆鬆綁，都是財庫局和其下部門，包括公司註冊處、稅務局、差餉物業估價署和破產管理署等值得思考的。」

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