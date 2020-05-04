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藝人愛買磚頭　蔡康年638萬購太湖花園

股樓投資 19:24 2020/05/04

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受疫情所累，樓價持續調整，不少買家趁機執平貨。土地註冊處資料顯示，大埔太湖花園3座高層A室，實用面積440平方呎，上月底以638萬元易手，成交呎價約14,500元，買家以個人名義登記，名為蔡康年（CHOI HONG NIN），與無綫藝人相同，料為同一人。

值得留意的是，過去多月,新冠肺炎肆虐，不少無綫藝人也趁機入市，如吳家樂今年三月斥資1,060萬元，購入黃埔花園3期6座低層A室。此外，龔嘉欣今年二月也以935萬元，購入將軍澳維景灣畔1座高層C室。

事實上，近期樓價隱現見底迹象，市場重現「遲買更貴」心態，料樓價短期內有支持，甚至微升。不過，新冠肺炎重挫全球經濟，香港作為外向型經濟體，相當依賴中國和海外市場復蘇。因此，即使本地疫情轉趨穩定，香港經濟短期內也難好轉，樓價自然易跌難升。

 

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撰文 : 柳家平

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