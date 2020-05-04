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【外交危機】美國防部長批中俄：利用疫情趁火打劫歐洲

環球政經 19:31 2020/05/04

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新冠肺炎於全球蔓延多月，衝擊各國經濟活動，更引發外交矛盾，美國總統特朗普（Danold Trump）揚言有可能向中國再加關稅，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周一（4日）也指摘中國和其鄰國俄羅斯，正在利用疫情向歐洲爭取利益，以方便未來在當地進行基礎設施與工業投資，趁機以提高自己的影響力。

相關文章：【新冠肺炎】特朗普稱中國造成「失誤」　蓬佩奧：大量證據證明來自實驗室

他表示，「華為和5G建設是中國在當地惡性活動的證明」，美國長期建議各國抵制全球最大的電信設備製造商中國華為、及中興通訊，以防止這些設備被中國用來監視通信，他表示，「依賴中國供應商或將干擾各國關鍵系統，甚至被間諜監聽或被操縱」，不過華為和中興通訊始終否認他們的設備會構成安全威脅。

相關文章：【美國疫情】多州陸續解封之際 單日死亡人數再創新高

中美貿易第一階段雖於去年年尾簽訂，惟特朗普稱，現階段新冠疫情比貿易協議重要的多，他多次炮轟中國應為全球大流行的疫情負責，更有意藉此機會，令美國企業將供應鏈和廠房撤出中國。早前美媒亦報道，有一份由美國國土安全局（DHS）撰寫的報告指出，中國在1月初曾「故意掩蓋疫情的嚴重性」，並趁機囤積醫療物資。

 

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撰文 : 國際組

經濟 外交 疫情 國防 新冠肺炎疫情 全球大流行

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