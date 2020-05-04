【口罩供應】尚芳口罩5月4至6日預售　BFE 99%及PFE 97%兩盒共48個售192元（附訂購連結）

▲ 尚芳成人抗菌口罩每盒24個，抽籤登記時間為5月4日至5月6日晚上11時前。2盒售192元，有BFE 99%及PFE 97%認證。（尚芳保健Facebook圖片）

港產口罩陸續發售，尚芳保健開放第二輪尚芳口罩套裝預售，抽籤登記時間為5月4日至5月6日晚上11時前，尚芳成人抗菌口罩每盒24個，2盒售192元，有BFE 99%及PFE 97%認證，最快5月11日取貨。（按此預購）

【口罩供應】屈臣氏港產口罩達BFE+PFE≥99% 首批5月中發售

本次中籤者可選擇購買以下兩種尚芳口罩套裝之一 ，選擇一為2盒抗菌口罩共48個售192元；選擇二為2盒抗菌口罩共48個及DOSE 空氣殺菌噴霧80ml共售320元，此套裝可享免運費。

【口罩供應】台灣口罩出口禁令料6月解封 可恢復供港

每人只有一次抽籤機會，中籤者將於5月7日經電郵收到直接購買連結，購買時間為5月7日至5月8日晚上11時前，逾期作廢。自取口罩可於5月11日起到自取點取貨*，郵寄口罩會於5月11日起發貨，5月15日前全數經順豐寄出。

【口罩供應】WeSafe口罩100元50個開售 實測數分鐘完成訂購流程（附訂購連結）

尚芳口罩規格

－香港製造

－BFE 99%及PFE 97%

－透明袋獨立包裝

－茉莉花味

－添加有尚芳中藥抗菌專利成份，有效殺滅高達94～99%細菌病毒(包括甲/乙型流感病毒)

*自取點取貨

營業時間：12:00PM - 8:00PM(公眾假期照常營業)

地點：荔枝角長順街D2PLACE二期303室[MOOVE]

責任編輯：朱悅瀅

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