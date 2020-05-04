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【港股分析】新創建售新渡輪權益予中資　新巴城巴隨時也染紅？

股樓投資 19:45 2020/05/04

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有中資企業參與本港公用事業。珠江船務（00560）公布，以代價2.33億元收購新世界第一渡輪服務60%股權。新渡輪相信，新股東能為公司和同事帶來更多新機遇和更大助力，共同提升渡輪業務的環保、安全及服務水平，為乘客提供更佳服務。新渡輪目前經營5條渡輪航線的牌照將於明年3月底屆滿，於牌照限期前，新渡輪不會加價。出售新渡輪權益的新創建（00659）表示，自去年初開始調整發展策略，持續優化業務，相信今次合作有助提升新渡輪的服務水平。

事實上，新創建近年加入保險及飛機租賃等新業務的同時，亦傳出有意減少公用事業的投資。去年7月，《彭博》報道，新創建（00659）正考慮以3億美元出售本港的公共交通業務，包括城巴、新巴等資產，亦已與包括招商局集團在內的潛在買家進行會談。出售資產行動仍屬初期，未有最後決定。執行董事何智恆稱，公司時常收到不同併購出售建議，會逐一留意條款再作決定，但不等於不再積極經營。

不過，新創建剛公布去年底半年盈利減少33%至15.1億元，主要受設施管理、交通等業務「策略組合」所累。由新巴、城巴和新渡輪組成的交通業務，虧損也擴大12%至2910萬元。社運及肺炎疫情導致盈利能力欠佳，隨時成為新創建減少本港公用事業比重的誘因。

撰文 : 李尚毅

香港股票 城巴 新巴 新創建集團（00659） 香港經濟日報

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