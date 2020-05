特朗普慨嘆「慘過林肯」自認與傳媒關係最差

▲ 特朗普於林肯紀念堂出席市民大會,不滿地控訴媒體對他太差,指自己比當年打壓媒體的前總統林肯更慘。

美國總統特朗普(Donald Trump)自上任以來,與傳媒的關係一直緊張,更曾多次批評媒體報道假新聞。特朗普周日(3日)於林肯紀念堂出席市民大會,就不滿地控訴媒體對他太差,指他比當年打壓媒體的前總統林肯更慘。

特朗普出席於林肯紀念堂舉行的市民大會時,有民眾詢問特朗普在疫情記招上,爲何要迴避記者的直接發問。特朗普承認自己與媒體的關係緊張,更指自己上任後遭到敵對媒體的大肆攻擊,是過往歷任美國總統都未曾遇過的程度。

特朗普當時正坐於美國第16任總統林肯(Abraham Lincoln)的塑像前,他將自己與林肯的遭遇相比:

他們總說傳媒對林肯已是最差,但我相信我的待遇會更差。

(They always said no one was treated worse than Abraham Lincoln,I believe I am treated worse.)

特朗普批評媒體總是以可恥(disgraceful)的方式向他發問,指媒體總是以最可怕、最恐怖和最偏頗的問題發問,令他認爲如自己繼續友善對待媒體,反會被激怒到忍不住要離開。

事實上,美國的新冠疫情爆發後,特朗普也多次與媒體發生爭端。美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時,竟提倡注射消毒液殺死病毒,言論觸發爭議。特朗普上月底於Twitter發文,批評主流媒體只發問敵對問題,更指不值得花費時間和精力辦記者會。

林肯自1861年起擔任美國總統,直至1865年遭暗殺身亡。他與傳媒的關係很差。美國內戰(南北戰爭,1861至1865年)發生時,媒體報道指林肯好戰,林肯其後向反對他的媒體加以打壓,於內戰期間更下令部分媒體關閉。

