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特朗普慨嘆「慘過林肯」自認與傳媒關係最差

環球社會熱點 19:00 2020/05/04

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特朗普於林肯紀念堂出席市民大會，不滿地控訴媒體對他太差，指自己比當年打壓媒體的前總統林肯更慘。

美國總統特朗普（Donald Trump）自上任以來，與傳媒的關係一直緊張，更曾多次批評媒體報道假新聞。特朗普周日（3日）於林肯紀念堂出席市民大會，就不滿地控訴媒體對他太差，指他比當年打壓媒體的前總統林肯更慘。

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特朗普出席於林肯紀念堂舉行的市民大會時，有民眾詢問特朗普在疫情記招上，爲何要迴避記者的直接發問。特朗普承認自己與媒體的關係緊張，更指自己上任後遭到敵對媒體的大肆攻擊，是過往歷任美國總統都未曾遇過的程度。

特朗普當時正坐於美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）的塑像前，他將自己與林肯的遭遇相比：

他們總說傳媒對林肯已是最差，但我相信我的待遇會更差。

（They always said no one was treated worse than Abraham Lincoln,I believe I am treated worse.）

特朗普批評媒體總是以可恥（disgraceful）的方式向他發問，指媒體總是以最可怕、最恐怖和最偏頗的問題發問,令他認爲如自己繼續友善對待媒體，反會被激怒到忍不住要離開。

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事實上，美國的新冠疫情爆發後，特朗普也多次與媒體發生爭端。美國總統特朗普早前出席白宮疫情記者會時，竟提倡注射消毒液殺死病毒，言論觸發爭議。特朗普上月底於Twitter發文，批評主流媒體只發問敵對問題，更指不值得花費時間和精力辦記者會。

林肯自1861年起擔任美國總統，直至1865年遭暗殺身亡。他與傳媒的關係很差。美國內戰（南北戰爭，1861至1865年）發生時，媒體報道指林肯好戰，林肯其後向反對他的媒體加以打壓，於內戰期間更下令部分媒體關閉。

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