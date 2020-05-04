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【黃金價格】瑞銀唱好黃金 金價看1800美元

環球經濟金融 18:59 2020/05/04

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新冠病毒疫情未解決，加上中美貿易戰陰霾再起，利好金價走勢，現貨金企穩每盎司1700美元關，瑞銀（UBS）唱好黃金，指金價有上升潛能（growing potential），斷言可升穿1800美元。

【中美貿易戰】美股重返3月底？ 熊市再破底機會60%

【糧食危機】豬肉再漲價？美國肉廠近20%人染疫無病徵

瑞銀貴金屬分析師特韋斯（Joni Teves）表示，實質利率為負，兼不確定性充斥的市場環境下，黃金吸引力增加，投資者對金的興趣愈來愈濃，直指金價有上升潛能，短期目標價，看每盎司1790美元。

貴金屬交易公司Gainesville Coins分析師米爾曼（Everett Millman）亦看好黃金，斷言金價只需輕輕一推便可升至1800美元水平，在5月達到有關水平是不出奇（a small wonder），並稱黃金會保持1500美元以上一段長時間。

【美國疫情】趁機鼓勵撤廠 美官員：疫情暴露與華貿易問題

疫情下，金價強勢，利好黃金板塊股份，全球最大黃金生產商、標指唯一金礦股紐蒙特（Newmont，美：NEM）股價今年以來累升37%。

不過，也有市場人士對金價的看法謹慎。盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管Ole Hansen報告中提醒，各國開始放寬隔離防疫限制，各種消息正在對金價構成壓力。

【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享）

【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

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