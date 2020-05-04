【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠

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母親節將至，但今年遇上新冠肺炎疫情，在減少出街情況下，唯有在網上揀選心儀禮物送給媽媽。Fossil香港網上商店推出一系列的產品優惠，例如太陽眼鏡、腕錶、手袋及最新春夏貨品。
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品牌設有一系列智能腕錶，款式包括第五代觸屏式智能腕錶、Charter HR Hybrid智能腕錶配金色不銹鋼錶帶等。腕錶經典外型配合智能功能，內有多項實用功能，如來電和訊息預覽、心率和運動監測，以及實時天氣資訊等。
消費於網站購買最新春夏貨品，即可享有母親節限定7折優惠；購買其他指定款式，更可享高達4折優惠，優惠期截至5月10日。而購買任何貨品，更可免費獲贈限量雕刻鎖匙飾物乙份。
|產品
|原價
|優惠價
|Jude Mini金色手錶
|1,150元
|460元
|Carmen Shopper棕黃色手袋
|2,300元
|1,610元
|Morrison 黑色框太陽眼鏡
|880元
|616元
|Carlie Mini手錶
|950元
|380元
|Logan Small Bifold銀包
|700元
|490元
|智能腕錶FTW5033
|1,750元
|700元
【疫市營商】Visa推母親節網購優惠 夥Switch & Co等涵蓋美容服飾
責任編輯：馬意文
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