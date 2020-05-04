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【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠

商業 19:04 2020/05/04

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Fossil香港網上商店推出一系列的產品優惠。

母親節將至，但今年遇上新冠肺炎疫情，在減少出街情況下，唯有在網上揀選心儀禮物送給媽媽。Fossil香港網上商店推出一系列的產品優惠，例如太陽眼鏡、腕錶、手袋及最新春夏貨品。

【母親節優惠】尖沙咀Page148酒店　最平658元入住落地玻璃房間

品牌設有一系列智能腕錶，款式包括第五代觸屏式智能腕錶、Charter  HR Hybrid智能腕錶配金色不銹鋼錶帶等。腕錶經典外型配合智能功能，內有多項實用功能，如來電和訊息預覽、心率和運動監測，以及實時天氣資訊等。

【母親節優惠】TEA WG全線限時8折　特設母親節茶品福袋

消費於網站購買最新春夏貨品，即可享有母親節限定7折優惠；購買其他指定款式，更可享高達4折優惠，優惠期截至5月10日。而購買任何貨品，更可免費獲贈限量雕刻鎖匙飾物乙份。

產品 原價 優惠價
Jude Mini金色手錶 1,150元 460元
Carmen Shopper棕黃色手袋 2,300元 1,610元
Morrison 黑色框太陽眼鏡 880元 616元
Carlie Mini手錶 950元 380元
Logan Small Bifold銀包 700元 490元
智能腕錶FTW5033 1,750元 700元

【疫市營商】Visa推母親節網購優惠　夥Switch & Co等涵蓋美容服飾

責任編輯：馬意文

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