港鐵MTR Mobile推新獎賞計劃　乘車消費可儲分兌換獎賞

▲ MTR Mobile會增設二維碼（QR Code）功能，為乘客提供八達通以外的出入閘機付費選擇。

港鐵 （00066） 周三（5月6日）推出全新版MTR Mobile，並於未來數月推出多項新功能，包括可利用乘車及消費賺取奬分，兌換獎賞，亦可透過MTR Mobile購買5款「全月通加強版」。

MTR Mobile會在周三整合港鐵現有兩個獎勵計劃（港鐵友禮會及港鐵商場會員計劃），推出全新的獎賞計劃「MTR分」。今年10月31日前，所有成功登記的用戶即可獲贈8,000分迎新獎賞。

乘車儲分：乘客要在戶口中綁定一張八達通，使用八達通乘車或消費時，都會自動累積獎分；購買全月通加強版或都會票均可賺取獎分。

消費儲分：登記用戶在指定港鐵商場、港鐵車站商店消費或購買港鐵精品後，只要將購物單據上傳至MTR Mobile；待完成資料核對後，相關的MTR分會在稍後存到戶口中。

Next Train功能7月擴展至輕鐵網絡

輕鐵服務方面，7月起「Next Train」功能將擴展至輕鐵網絡，提供輕鐵班次的實時資訊，乘客可以輕鬆掌握行程。

港鐵將於第三季推出全新的加強版「行程指南」，提供最多三組港鐵路綫建議，讓乘客按需要而選擇路綫；新增內容亦包括實時資訊，如遇列車服務受阻時，「行程指南」會提供其他可行的路綫建議。

今年稍後增設二維碼入閘乘車功能

港鐵稱，今年稍後時間，MTR Mobile亦會增設二維碼（QR Code）功能，為乘客提供八達通以外的出入閘機付費選擇，屆時乘客便可以直接掃描MTR Mobile內的二維碼出入閘乘車。

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