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【新加坡疫情】新增逾570宗確診 仍放寬限制措施

環球社會熱點 18:52 2020/05/04

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【新加坡疫情】新增逾570宗確診 仍放寬限制措施

新加坡新增確診稍為回落，政府計劃逐步放寬限制措施。雖然政府警告，新加坡離新冠肺炎疫情完結仍遠，但周二起（5日），允許與中醫藥有關的商店重開；民眾可在私人地方做運動；學校5月中復課。惟主要的社交限制措施維持至6月1日。

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【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

截至周一（4日）中午，新加坡新增確診為573宗，主要來自外籍勞工宿舍；累計超過1.8萬人確診，18人死亡。新加坡國家發展部長黃循財形容，抗疫之路如馬拉松，新加坡跑到一半都未有，離疫情完結仍有很遠距離。

衛生部長顏金勇表示，如果符合一定條件，可進一步放寬措施，包括外勞宿舍病毒傳播減少、社區傳播病例跌至零或單位數並持續一段日子。他強調，須確保本地社區傳播消失，或減至非常低。

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至於何時重開邊境，顏金勇稱，新加坡計劃小規模放寬限制，繼續實施隔離和檢測措施，避免增加輸入案例。但顏金勇未有提到具體日期。

中醫商店、理髮店、麵包店及洗衣店先後恢復營業，社區和職場感染風險上升，當局需提高檢測能力。顏金勇指出，當局已由4月頭每日檢測2900人，提升至目前每日檢測逾8000人，將與公共和私人機構合作，增至每日測4萬人。

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