【雷軍旗下】金山雲赴美上市籌35億 小米擬斥3.9億認購

▲ 金山雲傳於周一啟動IPO。

金山軟件 （03888） 公布，由集團分拆的金山雲於 周一（4日） 向美國證交會公開提交初步招股章程，料發售2500萬股股美國存托股份（ADS），包銷商亦可行使超額配股權額外購買375萬股。每股初步發售價預期介乎16至18美元，集資額料大約4.5億美元（35億港元）。

值得注意的是，金山軟件與小米集團 （01810） 同屬於雷軍旗下。金山軟件的公告亦指出，公司有意按初步發售價斥資2500萬美元（約1.95億港元）認購金山雲的發售；而小米亦有意斥資5000萬美元（約3.9億港元）認購。另外，Carmignac Gestion亦有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。

未計及金山軟件的認購，假設金山雲ADS悉數行、包銷商悉數行使超額配股權，公司所佔的金山雲股權將由50.36%減少至43.63%

分拆完成後，集團將喪失對金山雲的控制權，而金山雲不會作為附屬公司入帳。

金山雲擬將所得款項淨額一半用於投資於升級及擴展基建；約25%投資技術及產品開發，尤其是人工智能、大數據、雲技術及物聯網；約15%撥資擴充集團的生態系統及國際業務網絡；及約10%補充營運資金作一般公司用途。

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