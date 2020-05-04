香港特區政府推出了一些舒困措施，包括代僱主支付50%員工薪金，上限每月3,000元，為期6個月，不過，對部分零售、飲食業而言，依然不足以解困，因為除了員工薪金之外，租金也是經營成本另一重要的部分，除非業主減租，否則，單是節省員工一半的薪酬，依然無法繼續經營，只好選擇炒人關店。

實際上，炒人關店也不一定是一件容易執行的事，因為在租約未到期之前關店不交租，也可能面對業主追討租約期滿之前的租金，在香港，大業主與小業主也有不同的處理方法，甚至不同的大業主，在處理租戶要求減租的要求時，也有不同的處理方法，同一個大業主，在處理不同租戶的減租要求時，也同樣有不同的處理方法。



大業主旗下商場市值不菲，自然有一隊非常專門的管理團隊，有很強的律師隊伍，選擇租戶也很講究，不是任何人商戶都可以租用這些商場內的商店，簽合約時，租約也非常嚴苛，租戶很難說不想租就隨時可以退租。也因此，最近香港零售商協會做了一項會員意見調查，開名指責一些大業主不願與零售租戶共度時艱。在香港，以上市公司為主的大業主所持有的多是大商場；街舖及分散業權的商場內，分拆的小商舖的業主就有各種各樣的投資者，有中小地產投資公司，甚至有個人的投資，不同背景的業主，實力不同，談判的本錢也不一樣，就可能反過來受制於大租客。

在目前要求減租的浪潮中受到的壓力最大，最糟糕的情況是，這些小業主，他們所持有的商舖或仍欠銀行一大筆錢。一般上，住宅單位就算面對資產下跌的現狀，只要每月準時供樓，償還按揭分期付款，銀行不會提早催收貸款或減少貸款額。但是，商業物業情況往往不一樣，銀行一見租值下降，往往會馬上削減業主的貸款額，業主得馬上償還所削減的貸款，特別是那些以物業抵押而取得透支的貸款，風險最大。



因此，在零售市道旺盛，租金一升再升的時候，傳媒往往高唱「一舖養三代」的曲調，但是，面對目前的低潮，商舖投資的壓力最大，比住宅投資的壓力大許多。從物業價格來看，目前住宅價格的跌幅也遠較商舖小，4月24日公布的中原城市領先指數，更創出8周新高。

經濟差的時候，不論商舖、辦公樓、住宅的租金都會下跌，但是，經濟差的時候，住宅的需求不會下降，每個人還是需要一個地方住，但是經濟差的時候，許多人選擇關店不做生意，因此，商業物業的需求就會大幅下降，對租值的打擊也就很大。

經濟差的時候，有人選擇賣樓套現而租樓住，有人則是被逼賣樓而租樓住，這些人為住宅的租務市場提供了額外的需求，導致租金下跌的壓力比樓價下跌的壓力小。

原文刊於654期《iMoney Wealth》置業安居。

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