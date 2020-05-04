  • 28°C
香港時間 : 2020504日 (一) 19:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【餐飲寒冬】公務員復工帶動食肆生意回升　惟晚市仍然慘淡

商業 18:47 2020/05/04

分享：

今日（４日）起大部份公務員正式復工，有位於灣仔的食肆指，有助午市生意回升，惟晚市生意仍然慘淡。（程志遠攝）

近日新冠肺炎疫情有所緩和，政府亦分兩階段恢復服務，今日（４日）起大部份公務員正式復工。隨著公務員外出用膳的機會增加，會否有利於鄰近灣仔、北角政府大樓的食肆生意回升？

【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助

灣仔「雄記美食」負責人吳太表示，公務員復工有助帶動午市生意增長約2成，不過坦言「限聚令」仍然是致命傷。她解釋，在餐桌間要有1.5米距離的限制下，即使每桌可坐6至8人，亦無法容納所有輪侯之客人，「他們只有１小時午飯時間，店舖排長龍仲會否等？」她認為，有關措施一日未完結，對小店經營定必帶來壓力，又稱，由於未必所有客人都喜歡外賣，故亦沒有特別加強外賣服務。

雖然午市生意有好轉，但吳太亦指出，由於港人已習慣回家自己煮晚飯，坦言晚上６時後基本上沒有客人，故已暫停晚市一段時間，對於何時恢復晚市則沒有時間表。

同樣位於灣仔的一間咖啡店指，雖然復工後人流增多，但生意只回復到疫情前的一半，限聚令下影響客人歎咖啡的心情，故現時餐廳以外賣為主。至於生意何時反彈，仍是未知之數，因不知限聚令會否再延長，以及需要多少時間恢復。

食客不肯搭枱　變相生意減

至於位於鰂魚涌的「津津茶餐廳」負責人李先生指，午市人流只回升少許，疫情下大多食客不肯搭枱，變相生意減少，「原本1張枱坐4人，現時1張枱坐1至2人，根本無得做生意」，預計即使限聚令完結亦不會反彈很多，至少要疫情結束才有轉機。他補充，晚市生意更慘淡，上班族普遍「放工就走唔食飯」，有時1小時亦未必有1個客人，故縮短營業時間1小時。

限聚令及餐飲業規管延長　撤銷食肆坐滿不超過五成要求

【新冠肺炎】食肆生意人流大減　黃家和倡支援措施加碼上限50萬

記者: 蘇穎琪、朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【餐飲寒冬】食客生意減半難交租　食肆籲港府盡快推出補貼
2020/03/29
【餐飲寒冬】食客生意減半難交租　食肆籲港府盡快推出補貼
【餐飲寒冬】食肆老闆：新措施難執行　訂座取消生意跌8成
2020/03/29
【餐飲寒冬】食肆老闆：新措施難執行　訂座取消生意跌8成
【新冠肺炎】食肆生意人流大減　黃家和倡支援措施加碼上限50萬
2020/03/29
【新冠肺炎】食肆生意人流大減　黃家和倡支援措施加碼上限50萬
【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助
2020/04/21
【限聚令】撤銷食肆入座率限制　小店：對大型餐廳才有幫助
疫情 美食 外賣 限聚令 北角 鰂魚涌 灣仔 小店 餐廳 肺炎

上一篇文章

【母親節優惠】Fossil攻網銷　推網上限定優惠

下一篇文章

【母親節優惠】尖沙咀Page148酒店　最平658元入住落地玻璃房間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
【五一黃金周】廣東道人龍不再　尖沙咀商店生意按年暴跌
Whole Foods規定顧客需戴口罩購物　並將免費提供一次性口罩
Whole Foods規定顧客需戴口罩購物　並將免費提供一次性口罩
【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增
【五一黃金周】街上人流回升　零售商門店銷售卻不增
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）