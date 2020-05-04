【餐飲寒冬】公務員復工帶動食肆生意回升　惟晚市仍然慘淡

▲ 今日（４日）起大部份公務員正式復工，有位於灣仔的食肆指，有助午市生意回升，惟晚市生意仍然慘淡。（程志遠攝）

近日新冠肺炎疫情有所緩和，政府亦分兩階段恢復服務，今日（４日）起大部份公務員正式復工。隨著公務員外出用膳的機會增加，會否有利於鄰近灣仔、北角政府大樓的食肆生意回升？

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灣仔「雄記美食」負責人吳太表示，公務員復工有助帶動午市生意增長約2成，不過坦言「限聚令」仍然是致命傷。她解釋，在餐桌間要有1.5米距離的限制下，即使每桌可坐6至8人，亦無法容納所有輪侯之客人，「他們只有１小時午飯時間，店舖排長龍仲會否等？」她認為，有關措施一日未完結，對小店經營定必帶來壓力，又稱，由於未必所有客人都喜歡外賣，故亦沒有特別加強外賣服務。

雖然午市生意有好轉，但吳太亦指出，由於港人已習慣回家自己煮晚飯，坦言晚上６時後基本上沒有客人，故已暫停晚市一段時間，對於何時恢復晚市則沒有時間表。

同樣位於灣仔的一間咖啡店指，雖然復工後人流增多，但生意只回復到疫情前的一半，限聚令下影響客人歎咖啡的心情，故現時餐廳以外賣為主。至於生意何時反彈，仍是未知之數，因不知限聚令會否再延長，以及需要多少時間恢復。

食客不肯搭枱 變相生意減

至於位於鰂魚涌的「津津茶餐廳」負責人李先生指，午市人流只回升少許，疫情下大多食客不肯搭枱，變相生意減少，「原本1張枱坐4人，現時1張枱坐1至2人，根本無得做生意」，預計即使限聚令完結亦不會反彈很多，至少要疫情結束才有轉機。他補充，晚市生意更慘淡，上班族普遍「放工就走唔食飯」，有時1小時亦未必有1個客人，故縮短營業時間1小時。

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記者: 蘇穎琪、朱悅瀅

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