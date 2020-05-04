珠江船務15倍PE入主新渡輪　股息率6厘

珠江船務 （00560） 市值11億元，收購新渡輪60%股權作價2.3億元，佔市值的21%，新渡輪截至2019年6月30日止財政年度，淨利潤2548.6萬元，按年跌27%，收購市盈率約15倍。

珠江船務入股新渡輪六成股權涉2.3億元 承諾不裁員、不減薪

早經濟北角觀塘航綫

珠江船務旗下的富裕小輪，以「CKS」品牌形象，早已經營北角往返觀塘持牌渡輪服務，以及屯門往返大澳持牌渡輪服務，經東涌及沙螺灣。另外有94人、287人及326人的租船服務。

在高速客運方面，珠江船務經營管理珠江三角洲往來香港中國客運碼頭、港澳碼頭的市區航線，和往返香港國際機場海天客運碼頭的機場航線。

珠江船務去年全年純利2.14億元，按年跌5.3%，綜合營業額21.5億元，按年跌10.7%。不過，珠江船務屬於較高息股份，中期及末期股息各派0.03元，全年0.06元，現價股息率6.2厘。

珠江船務由珠江船務企業（集團）及廣東省航運集團持股70%。廣東省航運集團為廣東省旗下大型國有企業，95年3月創立，主營粵港澳和珠江內河貨運、近洋貨運、粵港澳高速客運、旅遊客運、船舶代理、貨運代理、港口、倉儲以及船舶修理等水上運輸及相關業務。

珠江船務為珠江船務企業（集團）控股的上市公司，珠江集團早於1962年10月18日正式定名成立。公司按照「立足香港、依託內地、面向世界」的戰略定位，開拓中港市場。

相關文章：珠江船務購新渡輪六成股權涉2.3億元 承諾不裁員、不減薪