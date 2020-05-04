【母親節優惠】尖沙咀Page148酒店　最平658元入住落地玻璃房間

▲ Page148因每間房間均設有落地大玻璃窗而吸引不少人入住打卡，該酒店又於母親節推出優惠，最平658元即可入住。（Page148提供圖片）

尖沙咀型格酒店 Page148因房間的落地大玻璃窗而吸引不少人入住打卡，人氣高企。該酒店又於母親節推出兩款住宿優惠，最平658元即可入住。

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第一款優惠「Not too Sober」特別住宿優惠，適用於 5月6 日至6月6日入住。該優惠包括雙人豪華園景客房1晚；每個房間均獲贈 4 枝精選本地手工啤酒，包括陳皮啤、少爺啤及獅子山啤。酒店咖啡室 Page Common 經典早餐特別版，讓顧客可於翌日隨時在房間舒適享用。同時， 退房時間亦特別延遲至翌日下午 6 時。入住一晚的價格只需758元，另加10%服務費。

▲ 優惠包括Page Common 經典早餐特別版。（Page148提供圖片）

第二款優惠 「Be a Queen」則專為女士而設，適用於 5 月8、9、10日入住。價格為698元一晚，另加10%服務費。此款優惠同樣包括雙人豪華園景客房1晚，以及酒店咖啡室 Page Common 經典早餐特別版。而且， 每個房間均獲贈窩心小禮品，包括精緻花束、Fever Tree Aromatic Tonic Water、APPELLES 潤手霜及潤唇膏１套。同樣，該優惠亦可延遲退房時間至翌日下午 6 時。

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責任編輯：葉泳珊

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