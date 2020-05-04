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動森版Amazon網購平台　可在網上買賣交易家具物品？

科技 18:40 2020/05/04

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最近有網民仿照Amazon打造一個動森版交易平台「Nookazon」，供玩家買賣家具、物品、材料和方程式等商品，甚至連島民都可以進行交易。

任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（簡稱動森）掀起全城打機潮，遊戲玩法自由度高，不少玩家收集各種家具和服飾，務求打造專屬自己的無人島。不少的Facebook group、Telegram目前都會有私下交易的帖文，最近就有網民仿照Amazon打造一個動森版交易平台「Nookazon」，供玩家買賣家具、物品、材料和方程式等商品，甚至連島民都可以進行交易。

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在這個網站中，從家具、物品、材料、唱片、方程式，以至島民都可進行交易，堪比現實的網購物平台Amazon。而平台上所有的交易貨幣，都是使用動物森友會當中的鈴錢，不設現金交易。如果你在動森裡面資源材料充裕，說不定可以透過Nookazon來大賺鈴錢。

想要使用Nookazon進行交易，首先必須創建一個帳戶，而目前所有交易都是透過Discord伺服器，如果你已經擁有Discord帳戶，就可略過此步驟，直接登入使用。當你註冊的時候， Nookazon會要求你填寫在動森中的島嶼名稱和姓名，以便日後在遊戲中約見面交易時使用。

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倘若玩家有東西需要出售，就要先在目錄中透過瀏覽類別或是直接搜尋關鍵字的方式，尋找出售物品的項目及顏色。然後再在內頁中點選「Add Listing」，並輸入想要以多少鈴錢 / 哩程券售出。玩家不但可以設定直購價，同時可以開放公開投標，或者設定想要的物品來以物易物。在設定價格前，玩家可以從物品清單查看每一項商品目前已經上架的價格區間，如果手持稀有物品，就會是賺錢的好機會。

倘若玩家有東西需要出售，就要先在目錄中透過瀏覽類別或是直接搜尋關鍵字的方式，尋找出售物品的項目及顏色，並點選「Add Listing」。（Nookazon網站截圖）

在交易的時候，會有一些選項讓玩家填寫，例如：希望以多少鈴錢出售，或是用其他方式交易。（Nookazon 網站截圖）

至於在Nookazon上購物，流程就與現實的網購相若。玩家只需瀏覽目錄，或自行輸入關鍵字來搜尋特定的物品。搜尋結果的清單中，將會清楚列出所有上架的項目，購買時可以留意對方賣的是製成品、DIY 方程式或是DIY代工，再決定是否下單。而且，買賣雙方應自己達成協議，決定到訪誰的島嶼上進行面交。

購買商品時可以留意對方賣的是製成品、DIY 方程式或是DIY代工，再決定是否下單。（Nookazon 網站截圖）

不過，其他網民就提醒，由於Nookazon並非動物森友會的官方網站，買賣交易時沒有太大的保障，要小心騙徒混雜其中。遇有過於低廉或不合理的價位時，必須格外留神，可在交易前查看對方的網站交易記錄評分，免得受騙後求助無門。

責任編輯：施雯雯

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