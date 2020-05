【新冠肺炎】援助歐洲推華為？美國：中俄趁機搵著數

▲ 美國國防部長埃斯周一(4日)指控中國和俄羅斯在疫情緊急關頭,趁機投資其他國家的產業,增加在當地的影響力,如推廣華為。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情衝擊全球,其中美國至今仍是今次疫情的震央。近日美國連翻攻擊中國,指責中國應為全球大流行的疫情負責。美國國防部長埃斯周一(4日)指控中國和俄羅斯在疫情緊急關頭,趁機投資其他國家的產業,增加在當地的影響力。

美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)周一(4日)指控中國和俄羅斯在疫情之際,將自身利益置於其他國家利益至上,他表示:

「(美國)留意到某些國家將利用疫情大流行的機會,投資關鍵產業和基建,長此達到監控的保安效果。」

(“(The United States) is aware that some (countries) will try to use the pandemic as a way to invest in critical industry and infrastructure, with effect on security in the long term,” )

其中,他指明中國和俄羅斯有意通過援助意大利抗疫,從而增加在當地的影響力。

中國和俄羅斯都曾給予意大利抗疫援助,中國曾送口罩、醫療設備;俄羅斯則派軍隊醫療隊協助抗疫。

美國亦指控中國趁疫情在歐洲推華為手機網絡。美國長期以來建議其他國家一同杯葛中國電訊設備商華為設置新5G網絡;亦審查另一家中國公司中興通訊的設備。

