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【新冠肺炎】援助歐洲推華為？美國：中俄趁機搵著數

環球社會熱點 18:16 2020/05/04

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美國國防部長埃斯周一（4日）指控中國和俄羅斯在疫情緊急關頭，趁機投資其他國家的產業，增加在當地的影響力，如推廣華為。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊全球，其中美國至今仍是今次疫情的震央。近日美國連翻攻擊中國，指責中國應為全球大流行的疫情負責。美國國防部長埃斯周一（4日）指控中國和俄羅斯在疫情緊急關頭，趁機投資其他國家的產業，增加在當地的影響力。

【英國疫情】死亡人數將超越意大利 勢成歐洲最慘重

【美國疫情】多州陸續解封之際 單日死亡人數再創新高

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周一（4日）指控中國和俄羅斯在疫情之際，將自身利益置於其他國家利益至上，他表示：

「（美國）留意到某些國家將利用疫情大流行的機會，投資關鍵產業和基建，長此達到監控的保安效果。」

(“(The United States) is aware that some (countries) will try to use the pandemic as a way to invest in critical industry and infrastructure, with effect on security in the long term,” )

英媒：英國早收到情報指中國瞞疫 惟仍遲應對

【糧食危機】豬肉再漲價？美國肉廠近20%人染疫無病徵

其中，他指明中國和俄羅斯有意通過援助意大利抗疫，從而增加在當地的影響力。
中國和俄羅斯都曾給予意大利抗疫援助，中國曾送口罩、醫療設備；俄羅斯則派軍隊醫療隊協助抗疫。

美國亦指控中國趁疫情在歐洲推華為手機網絡。美國長期以來建議其他國家一同杯葛中國電訊設備商華為設置新5G網絡；亦審查另一家中國公司中興通訊的設備。

【美國疫情】趁機鼓勵撤廠 美官員：疫情暴露與華貿易問題

【中美貿易戰】美股重返3月底？ 熊市再破底機會60%

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