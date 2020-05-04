【二手蝕讓潮】5年前買樓都要蝕　玖瓏山業主微蝕34萬

疫情緩和之際，樓市成交回升，有業主趁機減價賣樓，微蝕離場。美聯黃家樂稱，沙田九肚玖瓏山日瓏閣2座中層C室，實用面積466平方呎，一房間隔，原叫價740萬元放盤，約一個月後，減價至719萬元易手，實用呎價15,429元。據了解，原業主持貨約5年後易手，現帳面蝕約34萬元，單位期內貶值近5%。值得留意的是，玖瓏山上月底也錄蝕讓成交，且有數個銀主盤減價求售。

區內代理表示，玖瓏山於2014年開售，雖然位置吊腳，交通不方便，但處於沙田九肚山，屬傳統豪宅區，吸引不少人排隊爭購，投資客比例更高達四成。代理憶述說：「該盤首次開售時，吸引大量買家，情況混亂，就連發展商也意想不到。」不過，過去數年，玖瓏山屢錄蝕讓成交，樓價升幅明顯跑輸大市。

代理坦言，豪宅買家傾向購買區內獨立屋，又或逾千呎的分層特色單位，而這類中小型單位客源向來較少，即使屋苑部分單位叫價不足千萬元，但買家考慮到交通問題，也情願到他區置業。

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