【丘質故事】喜茶攻港失敗？　三大死因逐個睇

內地最紅茶飲店之一的喜茶，被傳媒報道本港的8間分店中，有6間都關門大吉，僅剩銅鑼灣同沙田新城市廣場的分店繼續營業。有內地網民在微博張貼相關新聞，有留言話係因為香港人消費力低，所以飲唔起，隨即引發一場罵戰，事實又係唔係咁？

今次喜茶關閉的6間分店，都位於大商場及旺區，當中位於K11的2間分店去年4月及9月開業，佔地分別達2,100呎及4,000呎，鋪租一定唔會平，可惜近月接連發生社會事件及爆發疫情，市民消費意欲大減，大展拳腳的如意算盤落空，唔續租都係意料中事。

本港有美食天堂稱號，手搖飲品市場至上世紀90年代引入珍珠奶茶後（仲有無人記得當年珍奶始祖仙跡岩？），競爭一直極為激烈。台式飲品就算主導市場，都無一個品牌能夠突圍而出，近年較為人熟悉的一芳水果茶、天仁茗茶等，也不能獨大。就算以餐飲行業計，強如海底撈（06862）在本港暫時都只係開到4間分店，因為本港可以飲飲食食嘅地方實在太多。

再睇一睇現時喜茶餐牌的單價，介乎30元至50元，在手搖飲品市場屬於超高檔級別（其他對手頂盡都係40蚊一杯），甚至貴過飲咖啡。當同類型產品有充足選擇，價錢就會成為其中一個重要考量，喜茶最初開幕時，排隊要排幾個鐘先買到，但正所謂「新屎坑三日香」，熱潮過後，飢餓行銷未奏效，產品質素如非突出，難持續吸引客源，與其話香港人飲唔起，只係大家有太多選擇，未必一定要揀喜茶。

有人問喜茶會唔會變成下一間瑞幸咖啡？相信機會不大，瑞幸創立僅2年就到美國上市，揠苗助長程度可謂世界級，由此至終所謂的擴大業務都旨在吸錢，經營模式錯漏百出。反而喜茶創立已經9年，在內地已經擁有逾300間分店，但一直堅持不做任何形式的加盟店及代理，保全品牌質素，循序漸進式經營下，理論上會活得較長久。

p.s. 思捷環球（00330）旗下Esprit紮根本港咁多年都要撒出，喜茶仲有分店已經算好

p.s.2 瑞幸咖啡分店數目超過4,500間，但都無黎香港開分店，可能都係怕競爭太大



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