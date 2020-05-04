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iPhone更新系統　改善Face ID偵測不到戴口罩用戶問題

環球政經 21:06 2020/05/04

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新冠肺炎肆虐，雖然本港疫情有所緩和，但為了防疫，外出昤也會戴上口罩，而對於在iPhone使用Fcae ID的用戶來說，就比較麻煩，因系統未必能成功辦認樣貌，不過最新的iOS系統，或許可以解決這個煩惱。

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Apple於上周三（29日）發布iOS 13.5 beta版本，令戴上口罩的用戶不用Face ID也可以輕鬆解鎖。

據CNBC報道，現時，用戶若須使用Face ID，都必須先除下口罩，否則，手機便會因偵測不到臉孔，須往上滑才會出現密碼輸入鍵盤。此舉也不得不讓用戶關閉Face ID，但若果在家中，或是不用戴口罩時，也要重新打開Face ID，其實也不太方便。

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據指，在iOS 13.5 beta中，系統會偵測到用戶是否戴上口罩。若用戶戴上口罩的話，系統便會直接進入輸入密碼鍵盤，加快用戶速度。

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