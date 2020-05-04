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Intel拓自動駕駛業務　擬收購交通應用程式Moovit

科技 18:03 2020/05/04

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綜合外媒最新消息，Intel正進行收購以色列交通大數據初創Moovit的計劃，預計收購金額達10 億美元（約77億港元）。

無人駕駛汽車將會是汽車業未來數年的發展焦點，英特爾（Intel）早於2017年收購以色列汽車科技研發公司Mobileye，冀大力發展自動駕駛技術。綜合外媒最新消息指，Intel正進行收購以色列交通大數據初創Moovit的計劃，預計收購金額達10 億美元（約77億港元）。

Moovit 是一家向全球約 8 億用戶提供駕駛路線、導航建議的以色列初創公司，早前港鐵全綫列車服務提早結束服務期間，亦有不少港人利用Moovit App協助搜尋點對點路綫。

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該初創利用人工智能及大數據分析來追蹤交通流量，並向用戶提供路線建議。報道指，Intel擬將該初創的數據整合至Mobileye的導航系統中，為乘客提供最快及最合適路線。

報道又指，該初創早前已經與 Mobileye及Intel進行合作，而Intel 高級副總裁兼 Mobileye行政總裁Amnon Shashua也加入了該初創的董事會。若消息屬實，該初創將進一步成為Intel競逐自動駕駛市場的重要合作夥伴。

不過Intel及該初創目前並未有就此收購作評論，外媒消息預計，其將在未來數天內完成收購項目。

【致命漏洞】聯網車藏安全漏洞　恐致資料外洩及生命危險

責任編輯：張寶燕

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