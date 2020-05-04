【英國疫情】死亡人數將超越意大利 勢成歐洲最慘重

新冠肺炎在歐洲的疫情普遍放緩，首批重災區意大利和西班牙均見頂回落，但英國疫情仍然嚴峻，累計死亡病例更即將超越意大利，成為歐洲最多人死於新冠肺炎的國家。

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截至本港時間周一（4日）下午5時半，意大利是最多死亡病例的歐洲國家，達到28,884宗；英國緊隨其後，累計28,446宗，跟前者差距不到500宗；西班牙則累計25,264宗，與首兩位仍有一段距離。

在過去10日，英國平均每日新增665宗死亡病例，增速明顯快於意大利的333宗；加上英國的活躍病例（即未痊癒病例）仍在上升軌，累計超過15萬宗，相比意大利，後者已經見頂回落，目前降至10萬宗。

按照疫情發展，英國的進度大概落後意大利兩個星期，意味疫情可能要再擴大多一段時間，才能夠像意大利般開始見頂回落。

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不過，英國是否能夠跟隨意大利捱過疫情高峰的步伐，仍需要實際措施配合。英國民間要求政府交待解封時間表的呼聲日增，還有何時及如何重新復課。根據英國傳媒指，政府現階段爭取小學在6月1日復課。

內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）則表示，首相約翰遜將於本周稍後公布相關安排。

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