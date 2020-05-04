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【新冠肺炎】港商獲豁免接受強制檢疫　中總：可研粵港澳實施統一檢疫標準

商業 18:06 2020/05/04

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香港中華總商會會長蔡冠深認為，長遠更可探討在粵港澳三地實施統一檢疫標準、互認健康證明書等，縮短港商和有需要人員的檢疫安排。（資料圖片）

港府今日(4日)正式公布，豁免在中國從事生產作業的香港企業接受強制檢疫的申請機制，香港中華總商會表示，歡迎當局有序放寬相關檢疫安排，相信有助不少急須往返內地處理業務的港商企業老闆、管理層提供便利。

【新冠肺炎】港商獲豁免強制隔離　商會：沒有廠房如何申請？

該會會長蔡冠深指出，許多港商均在廣東省特別是珠三角地區擁有業務，是企業的法人代表和掌舵人。由於現時內地仍對來自香港的入境人士進行14天強制檢疫，即使香港單方面放寬檢疫，港商仍要面對內地的檢疫隔離限制，對港商企業的日常運作帶來嚴重影響。

他認為，鑒於粵港澳三地疫情已趨緩和，並持續錄得「本土零確診」，特區政府可考慮與內地商討，就檢疫安排進行適度放寬，長遠更可探討在粵港澳三地實施統一檢疫標準、互認健康證明書等，縮短港商和有需要人員的檢疫安排，以增加三地企業的活力，盡快重振經濟。

【新冠肺炎】港商往返中國免14日隔離　即日起可申請（附申請表及要求）

責任編輯：蘇穎琪

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