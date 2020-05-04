金管局首季中小企貸款調查　3成認為銀行批核貸款較六個月前難

▲ 金管局公布第一季中小企貸款狀況調查，31%認為銀行在貸款批核的取態較6個月前難，高於上季結果。

金管局公布第一季「中小企貸款狀況調查」結果。69%受訪者認為銀行遭2020年第一季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，低於上一季為73%。有31%受訪者則指銀行的有關取態「較困難」，高於上一季的27%。

金管局表示，雖然今年首季比前一季有較多百分比的受訪者感覺銀行批核貸款較6個月前困難，但情況仍跟2016年下半年大致相若。惟應注意，大部分受訪中小企在季內並沒有向銀行申請新貸款，而且中小企對銀行貸款批核取態的觀感受多項因素影響。因此，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難。

在已獲批貸款的受訪者中，83%稱銀行在第一季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有分別」，低於上一季的86%。17%受訪者則指銀行在第一季對其貸款的取態有所「收緊」，高於上一季的14%。此次調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求、或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款的取態並不直接反映銀行對中小企的貸款投放。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。7%受訪者曾於第一季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔84%，表示申請不成功的受訪者則佔16%，情況與去年第二季至第四季大致相若。

這項調查按季進行，每次涵蓋約2500間不同行業的中小企。

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