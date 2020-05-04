【美國疫情】多州陸續解封之際 單日死亡人數再創新高

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【日本疫情】安倍：延長緊急狀態至5月31日 將鋪路解封
新冠病毒疫情持續，美國新冠病毒確診人數，續以每日近3萬速度增加，累計近120萬人受感染，僅不到20萬康復。但民間強烈要求復工復產下，多地政府逐步解封之際，美國新冠病毒死亡個案數字增長，再創新高，單日增加2909宗。
世界衛生組織（WHO）數據顯示，截至美國東部時間上周五清晨4時，美國在24小時內，錄得2909死，創新高。此前最高紀錄，是4月23日的2471宗。
不過，世衛的數字與美國政府的統計有出入，據美國疾控中心（CDC）數據，同日死亡人數2349人，原因暫時未知，世衛尚未回應查詢。
疫情下，美國廣泛地區停工禁足，總算抑制住確診數字增速，連日來始終停留在3萬左右，但停擺對民生影響極大，美國要求復工復產聲音愈來愈盛，多州有民眾上街示威，要求盡快解禁，讓生活恢復正常。
民間要求解封意願日益強烈，部分地方政府分階段重啟各種公共設施，惟新冠病毒傳染性高，外界密切注視會否引致第2波爆發。事實上，按歐洲經驗，多地放鬆防疫措施後，疫情似乎有所加劇。
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責任編輯：文青青
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