珠江船務購新渡輪六成股權涉2.3億元 承諾不裁員、不減薪

▲ 新創建及珠江船務均承諾，將維持新渡輪原有的管理層和人員架構，不裁員，不減薪，並會增加交通福利。

新渡輪獲中資公司入主。隸屬於廣東省航運集團的珠江船務 （00560） 公布，收購新創建 （00659） 旗下、新世界第一渡輪服務（簡稱新渡輪）60%股權，代價2.328億元。新渡輪表示，為確保公司日常運作穩定，雙方股東已承諾，將維持新渡輪原有的管理層和人員架構，不裁員，不減薪，並會增加交通福利；珠江船務亦計劃投放資源培育人才，以確保公司業務及員工隊伍穩定，未來有更大的發展空間。

珠江船務稱，集團一直為市民提供專業和優質的渡輪服務，是次與新創建合作，目標是進一步提升渡輪業務的服務質素。

新創建：合作有助提升服務水平

新創建表示，自去年初開始調整發展策略，持續優化業務，相信今次合作有助提升新渡輪的服務水平。

新渡輪相信，新股東能為公司和同事們帶來更多新機遇和更大助力，共同提升渡輪業務的環保、安全及服務水準，為乘客提供更佳服務。

新渡輪經營5條航線 牌照明年3月屆滿

新渡輪在香港經營港內及離島共5條主要渡輪航線，分別為北角往來紅磡和北角往來九龍城，以及中環往來長洲、中環往來梅窩和橫水渡（穿梭坪洲、梅窩、芝蔴灣及長洲），以及一條特別渡輪航線（北角往來西貢大廟灣，只在天后誕提供服務）。截至2019年6月30日，5條主要渡輪航線每日平均載客約36,300人次。

上述5條渡輪航線的牌照將於明年3月底屆滿，於牌照限期前，新渡輪不會加價，並會繼續按照政府的牌照條款，謹守崗位，在穩定票價的同時，為市民提供可靠舒適的渡輪服務。

現時新渡輪主要在香港經營內港及離島渡輪航線。

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