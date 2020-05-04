長和旗下長和電訊首季收益跌4%　大部分銷售額轉移至流動手機程式

▲ 長和電訊指，於3月及4月暫停營業的若干國家零售分店已重開。圖為長和主席李澤鉅。

長和 （00001） 旗下持有歐洲、和電香港8個市場電訊業務的長和電訊（CK Hutchison Telecom）首季收益按年跌4%至25億歐元，毛利總額升1%至18億歐元，活躍客戶跌5%至4290萬名。

首季合約流失率跌0.1個百分點至1.2%，資本開支升21%至3億歐元，債務淨額跌12%至73億歐元。長和指，歐洲的電訊業務正經歷客戶流失率大幅降低，以及話音及數據用量增加，但被漫遊貢獻減少而部分抵銷。新冠肺炎下，業務集中於維持網絡及客戶服務的質素，同時保持員工安全。

部分國家零售分店已重開

集團又指，於3月及4月暫停營業的若干國家零售分店已重開，業務暫停時，大部分銷售額均轉移至網站及流動手機程式。

受疫情影響，英國及奧地利的第二季頻譜拍賣已押後至進一步通知，而瑞典計劃於今年11月進行頻譜拍賣。

5G方面，英國於2020年加快推出5G網絡，意大利則專注在羅馬、米蘭、那波利及博洛尼亞發展5G網絡，愛爾蘭亦於今年推出5G。

長和網絡目標6月完成重組

長和主席李澤鉅早前指，歐洲電訊業務未見受疫情影響，反而數據用量和語音通話時數都有所增加，會盡量維持網絡質素和員工安全。

另外，擁有鐵塔資產的長和網絡（CK Hutchison Networks）目標於今年6月完成重組，7月起作營運及初步業績或指引，並於明年3月提供2020財年的備考業績。

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