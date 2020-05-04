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張憶東：若滯脹浮現　金價爆升超乎想像

股樓投資 17:48 2020/05/04

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近日金價不幾挑戰1700美元的高位，而有「冠軍分析師」之稱，興業證券全球首席策略分析師張憶東看好金價高處未算高，挑戰歷史高位，每盎斯1,900美元只是時間問題。他指出，判斷黃金後市，主要考慮其3個屬性，包括抗通脹、避險和超主權貨幣。

事實上，金價近來走強，跟疫情引發的避險需求最有關係，其次就是全球央行瘋狂放水，紙幣貶值，黃金變得更加有價。但是，若要金價進一步破頂，萬事俱備只欠東風，東風就是通脹或「滯脹」的來臨。

在他看來，目前全球經濟停擺，需求端疲弱，油價暴挫，反而形成了通縮預期，受此影響，即使市場水浸，也阻窒了金價的升勢。「如果愈是通脹，黃金愈好，我覺得三大屬性之中，有兩個很確定，但一個相對負面，一旦『滯脹』回來，金價就飛了。」

他預期，2022年「滯脹」現象會開始浮現，金價爆升的幅度可能超乎大家想像，「一旦明年疫苗開始普及，從歷史經驗看，央行往往煞車會慢半拍，因老是覺得經濟還不行，2022年確實有『脹』的風險。現在是有『脹』的預期，主要由供給引起，是不正常的『滯脹』，但2022年就是由貨幣引發的，在目前的位置上再漲30%至50%，都是有可能的。其中，漲幅在30%的概率比較大。」換言之，以目前1,700美元計，兩年後金價有條件高見2,200美元。

本文節錄於655期《iMoney Wealth》封面故事。

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撰文 : 柯慧琳、林衞

欄名 : 封面故事

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