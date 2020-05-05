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阿里巴巴原有大戶沽貨未停　來港沽逾1200億　美股尾市仍較港跌近3%

金融經濟 03:29 2020/05/05

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阿里巴巴來港上市後，原有大戶累計減持1200億元。

阿里巴巴 （09988） 股價跌7.3元，收報189.7元，距176元的IPO招股價，相差13.7元，據最新中央結算系統持股紀錄，花旗代客持倉縮至34.8億股或16.22%，花旗為阿里巴巴美國存託股（ADS）的存託人，當初將41.1億股或19.22%的阿里巴巴股份轉倉至港，花旗持倉大幅減少，代表原有的大型股東已在港套現，已減持逾1200億元。

阿里巴巴在美股早段跌勢未止，曾低見191.64美元，折算186港元，較港收市價再跌2%。其後低見189.53美元，尾市報190.33美元，折算184.4港元，較港低2.8%。

【阿里巴巴股價】花旗8000億阿里持倉搬港 大戶轉倉來港要沽貨？

跌勢最急時　日均沽22億

數據顯示，股價跌勢愈急，減持量愈大，2月底至3月底，日均減持22億元，股價同期由206元水平跌至170元。目前股市形勢欠佳，市場憂慮減持壓力持續。

至於接貨的投資者，主要來自散戶行形象的滙豐，以及服務專業投資者的摩根大通。滙豐代客持股至增3.6億股或1.69%，貨值688億元；摩通持股2.13億股或1%，貨值404億元。

此外，摩根大通於去年11月28日，在聯交所申報於美國交易所買賣，持有7.12%阿里巴巴好倉，在場內以平均價188.0568元、場外以187.8417元現金增持。不過，申報於兩個月後，即今年1月28日被撤回。

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香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 減持 轉倉

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