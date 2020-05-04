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冠軍分析師：港股估值低　具追落後潛力

股樓投資 17:49 2020/05/04

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在全球救市的氛圍下，第二季股市仍有一波反彈行情。有「冠軍分析師」之稱，興業證券全球首席策略分析師張憶東估計，中港股市在5月會處於「蜜月期」，有望接棒美股，進一步反彈。「美股是領頭羊，但領頭羊很貴，所以美股應該進入一個強勢震盪，無論港股、A股，都是落後的，這個反彈叫做『補漲行情』，就是這一輪全球反彈的後半場。」

在他看來，目前中港股市具備3個條件，足以支持後市向好。第一，中港股市本身處於估值窪地，不管按市盈率、市帳率計算，中港股市皆落後於美股，故具備追落後的潛力。

目前為止，美股的彈力相當凌厲，截至周二（28日）收市，標普500指數、納斯達克指數分別由低位反彈了30.5%及29.7%，估值也重回歷史高水平，彭博綜合預測，標指的預測市盈率回升至21.9倍。相對而言，港股估值低殘得多，恒指只有10.9倍，依然低於歷史平均值，估值優勢十分明顯。

從資金流向也能看出外資正積極買入中國股票，有利A股造好。資料顯示，自2月21日至3月23日，由陸股通流走的資金達1,084億元人民幣，但市況緩和，資金由出變入，自4月14日至28日合共錄得374億元人民幣的淨流入。

第二，反彈的催化劑，來自政策刺激。無他，第一波反彈主要基於「不與聯儲局為敵」（Don't fight the FED），反彈幅度取決於政策，「誰剛開始刺激的力度大，誰反彈得多。比如說，美國第一波拿出來的2.2萬億美元，相當於美國GDP的10%，然後聯儲局又說新一輪的救助方案，已經愈來愈一致了。」
張憶東表示，中港股市的落後，某程度在於政策刺激力度弱於歐美，主要因當局優先考慮復工、復產，而且中國居民的儲蓄率相對高，變相政府未必有迫切性使出大招。

他預期，兩會之後，中國的刺激政策將會顯著發力，「中國政府刺激的強度，很可能比海外更強，因為我們相當於出後招、出後手，最關鍵股市又是窪地。」

第三，中國經濟的韌性比較強，始終國內擁有龐大的內需市場，同時又具備科技創新及改革紅利，只要疫情得到控制，加上刺激政策加碼，市場的風險偏好將會提升，股市呈現結構性行情。「隨着中國政策加碼、調整結構和政策發力點，會帶來市場對中國中長期預期更加樂觀，我們判斷政策的發力點更多會在擴大內需，以及科技創新、改革開放相關的領域，這些領域都有助於提升投資者的長期信心。」

本文節錄於655期《iMoney Wealth》封面故事。

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撰文 : 柯慧琳、林衞

欄名 : 封面故事

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