▲ 英媒：英國早收到情報指中國瞞疫 惟仍遲應對

新冠肺炎疫情令中國再成為國際焦點，有英國媒體報道指，英國情報機關軍情六處（MI6）早已疫情出現初期提醒英國政府，中國所提供的疫情資訊不可信。不過，報道指，約翰遜政府即使知道中方可能隱瞞疫情，但英國仍忽視了此情況，錯過了採取封鎖措施的合適時間。

美國趁機鼓勵撤廠 美官員：疫情暴露與華貿易問題

澳洲解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

英國《每日電訊報》報道引述一名 MI6前官員指， MI6早已在武漢市宣布封城前，已通知英國政府「不應相信北京的說法」（not to believe Beijing’s claims），並且要對中國提供的疫情資訊持懷疑態度。

報道又引述該官員指，MI6作為情報機關需要找出中國所隱瞞的疫情真相，而他認為MI6絕對有提供相關資訊，又形容若英國政府認真看待中國所公布的數字是十分「荒謬」（ridiculous）。

英國情報：伊朗俄羅斯網軍偷研究 中國或有份

【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬人

前檢察總長、現任情報和安全委員會主席葛偉富（Dominic Grieve）指，議員需要調查在英國爆發疫情前，情報機關是否已在中國搜集到情報，並向英國高級官員匯報。

英國政府在3月23日才宣布採取封鎖措施，比起意大利遲了兩周採取行動，亦比起法國及西班牙遲一周。報道又指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）至少缺席5場與疫情有關的緊急會議。

特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

【美國疫情】自己打獵搵肉食 減壓又放心！

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品