特朗普：疫苗將於年底問世　稱自己已拯救150萬人生命

新冠肺炎於全球肆虐，在美國有逾百萬人確診。美國總統特朗普（Donald Trump）在Fox News的訪問上表示，美國有望在年底完成新冠病毒肺炎疫苗。美國至今有1,158,341人確診，為居於全球首位，其次則為西班牙、第三則為意大利。

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特朗普就表示，他不介意其他國家比美國更先研發到疫苗，更會脫帽致敬。他更表示，有信心於今年年底疫苗就可以面世，他並不介意哪一個國家更先推出疫苗，但更在意疫苗的有效性。

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此外，特朗普又與訪問上指，自己至少拯救了150名美國人的性命。他在訪問中估計，新冠肺炎可令美國約10萬人死亡，高於其上月所預計的6萬名。他就指，若不是華府採取行動，美國就會至少失去120萬人至150萬人的生命。

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