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五窮月=熊市反彈完結？　美銀料環球股市反彈將於5月或6月見頂

金融經濟 17:10 2020/05/04

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新冠疫情有受控跡象，環球股市4月大反彈。

「五窮月」開局，亞太區股市普遍下跌。美銀報告指出，投資基金流向顯示，近期全球及其他資產類別的劇烈反彈將在未來數周趨於平緩，意味股市可能快將見頂。新冠疫情未完，美國總統特朗普再打「中國牌」，指中國隱瞞疫情，考慮對中國再徵關稅。亞太區股市今日普遍下跌，港股今日跌逾4%或1029點；韓股、台股齊跌逾2%。

上月美股反彈逾一成

新冠疫情有受控跡象，環球股市從3月下旬開始反彈。4月計，道指反彈了11%、納指反彈了15%；歐洲主要股市方面，德股反彈了9%、英國及法國股市反彈4%；日股反彈了7%、滬指及港股也反彈了4%。

不過，美銀分析師指出，各國不斷推出刺激政策以協助經濟應對疫情相關的封鎖措施，這些刺激政策所引發的「痛苦交易」可能會持續推動股市走高，但漲勢可能在5月或6月見頂。

美銀數據又顯示，在過去一星期投資者將915億元（美元‧下同）資金轉為現金，106億元流入債券﹑8億元流入黃金，另有67億元撤離以股票為主的基金。新興市場的債券型基金錄15億元資金流出，過去9周有8周錄得資金流出，同時有34億元撤出股票型基金。

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編輯：吳敏芳

新興市場 疫情 股票 歐洲 香港 亞太 美國 見頂

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