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【糧食危機】豬肉再漲價？美國肉廠近20%人染疫無病徵

環球社會熱點 17:20 2020/05/04

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【糧食危機】豬肉再漲價？美國肉廠近20%人染疫無病徵

美國密蘇里州一間肉類加工廠約20%員工，確診感染新冠肺炎，但州政府如期在周一（4日）啟動首階段復工。肉廠373名員工對病毒檢測呈陽性反應，但全部人均無病徵。截至4月底，美國19州的115間肉類和家禽工廠近5000人染疫，20人死亡。

美國有50萬人從事肉類加工業，衛生情況惡劣、工作空間擠擁，引發外界擔心員工的安全。位於密蘇里州和堪薩斯交界的Triumph Foods就是最新「淪陷」的肉類加工廠，17%員工中招。

【美國疫情】自己打獵搵肉食 減壓又放心！

【澳洲疫情】解封後爆集體感染 單日確診創兩周新高

Triumph Foods行政總裁坎貝爾（Mark Campbell）周日（3日）向員工發表視像講話，感謝員工接受病毒檢測。他表示，接受檢測不是有趣的事，檢測結果對社區和工廠而言尤其重要。

坎貝爾續稱，確診的員工正在家中隔離，期間照有糧出；廠方亦會為他們提供醫療物資，包括口罩和酒精搓手液。肉廠會繼續加強清潔和消毒。

【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

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密蘇里州衛生部門早前指出，在4月底，已有至少1500名從事肉類加工業的居民接受病毒來檢測。衛生部門主管（Randall Williams）威廉斯稱，當局正追蹤與患者有密切接觸的民眾。

美國疾病管制及預防中心（CDC）報告指出，截至4月27日，全國19州有115間肉類和家禽工廠，累計4913人確診，20人死亡。

截至周日，密蘇里州累計近8400宗確診，350多人死亡。

【歐洲復工】民眾踩單車返工 怕巴士地鐵多人

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

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