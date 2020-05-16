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歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒

環球政治 12:12 2020/05/16

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新冠肺炎在歐洲的疫情趨於平穩，部分地區漸見放緩，各方着手追溯疫情源頭責任，爭論抗疫建樹。唯一肯定是，歐洲各國捱過疫情高峰的3月和4月，卻是跟歐盟完全無關，令人再次驚覺這頭「歐洲巨獸」的大而無當，更遑論跟中美等超級大國並駕齊驅，以至爭鋒較勁。

  • 歐洲疫情慘重，歐盟不見作為
  • 各國封關自救，不顧自由流動
  • 歐盟大而無頭，難跟中美爭鋒

【歐洲復工】民眾踩單車返工 怕巴士地鐵多人

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歐洲兩大疫國︰意大利和西班牙，經歷異常漫長和沉重的3、4月後，疫情總算捱過最艱苦時刻，開始逐步放緩，但代價卻是失去超過5萬條人命。連同其他歐洲國家，疫情在歐洲最少奪去了13萬人的性命。

眼見各地停屍間堆滿了屍體，不少歐洲人都開始問︰歐盟在這期間做過了甚麼事？

從1950年代的前身「歐洲煤鋼共同體」開始，到之後的歐洲共同體，繼而是現今的歐盟，目的就是為求各國之間建立更緊密、更少邊界限制的聯盟，最終達致類似美國聯邦那樣的政治實體。

不過，今次新冠肺炎疫情卻從根本重挫歐盟基礎，這不單純因為人命和經濟損失慘重，更是受累新冠肺炎的特質︰高度傳染性。

面對具有高度傳染力的新冠肺炎，流行病學上的最佳處理方法就是隔離，恰恰跟歐盟力主的人員自由流動相違反。歐盟對封關與否仍然猶豫不決之時，意大利及其他成員國已經搶先行動自救。

更甚者是，歐洲引以為傲的單一市場，也一度危危乎，各國互相搶截口罩、以及禁止相關醫療物資出口等，幾乎讓部分國家撕破臉皮。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也不禁表示，瞥見歐盟可能瓦解。

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歐被疫情一度猖獗，各國只能「自己顧自己」，封關自救。圖為意大利米蘭。

口罩風波過後，歐盟支持者開始想到如何重振歐盟，提出諸如「冠狀債券」（coronabonds）以至「歐洲版馬歇爾計劃」，但始終忽略歐盟最核心、最重大、也最簡單的問題：敢於把各國主權集合為一嗎？

歐盟建立的一大目的，就是為了集合各個歐洲國家，在世界舞台上跟美國、中國、俄羅斯等超級大國分庭抗禮。然而，今次新冠肺炎疫情再次把歐盟的核心問題暴露於陽光之下，就是成員國有事時各自為政。

專欄作家克拉思（Andreas Kluth）把歐盟比喻為神聖羅馬帝國，像伏爾泰所言，它「既不神聖，也非羅馬，亦不是帝國」，而是一個個的城邦，缺乏統一意志，就像今日的歐盟一樣，沒有統一口徑和想法的聯盟。

當然，帝國體制在21世紀早已名存實亡，甚至直接被淘汰，但取而代之是一個個超級大國冒起，由二戰後的美俄兩強，到如今中國也崛起，甚至中東的土耳其亦似想重現昔日鄂圖曼帝國的盛世。

偏偏，歐盟反其道而行，但在無法平息內部矛盾的形勢下，只會不斷陷入議而不決的局面，之前難民危機是一事例，今次疫情又是一例，而且斷不會是最後一次，之後定必繼續有來。

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難民問題亦一直讓歐盟難以統一口徑應對。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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