【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享）

新冠肺炎在歐洲的疫情趨於平穩，部分地區漸見放緩，各方着手追溯疫情源頭責任，爭論抗疫建樹。唯一肯定是，歐洲各國捱過疫情高峰的3月和4月，卻是跟歐盟完全無關，令人再次驚覺這頭「歐洲巨獸」的大而無當，更遑論跟中美等超級大國並駕齊驅，以至爭鋒較勁。

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