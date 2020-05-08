  • 29°C
香港時間 : 2020508日 (五) 23:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享）

環球政治 23:00 2020/05/08

分享：

新冠肺炎在歐洲的疫情趨於平穩，部分地區漸見放緩，各方着手追溯疫情源頭責任，爭論抗疫建樹。唯一肯定是，歐洲各國捱過疫情高峰的3月和4月，卻是跟歐盟完全無關，令人再次驚覺這頭「歐洲巨獸」的大而無當，更遑論跟中美等超級大國並駕齊驅，以至爭鋒較勁。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）
今日
巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）
遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享）
2020/05/04
遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享）
【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念
2020/04/29
【金正恩生死】特朗普故弄玄虛 更顯心裡掛念
上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享）
2020/04/24
上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享）
今日
【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享）
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
今日
【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享）
【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖
今日
【美國解封分析】特朗普人命押注 對民意賭一舖
【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相
今日
【中美角力分析】誰是疫情源頭 獨立調查彰顯真相
巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）
今日
巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）
疫情 政治 馮德萊恩 歐洲 歐盟 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間23:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
【美國疫情】殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【美股開市】道指升300點 納指收復今年跌幅 失業救濟數據遜預期
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【美國疫情】特朗普：死更多人都要解封 病毒會自己走
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
【銅芯抗疫口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月08日 時間23:00）
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引