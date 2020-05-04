【定期存款】 兩中資行鬥減港元存息 3個月短存成重點減息區

▲ 5月開局暫3行鬥減港元存息，最新是創興削低3個月0.15厘，新報2.15厘。

追息族注意，再有兩間中資行鬥減港元定期存款息率，重災區更是3個月短存；包括創興 （01111） 大減港元3個月定存年息0.15厘，新息率僅得2.15厘。同日招商永隆亦微削3個月0.05厘，至險守兩厘大關。

比併3個月年息，雖然目前冠全城是天星銀行的5厘；不過，這個「高息王」快將消失。畢竟天星作為本港第2間試業的虛銀、於3月底試業；該行於試業翌日（4月1日）即作突擊，向2000名特選客提供3個月短存息高達5厘，但此優惠至本周三（5月6日）截止。該公司透過公關已於上周回覆，暫無意把此高息優惠延期。

天星的5厘破頂息，門檻低至1元；但好息族若要賺取較可觀的利息，至少須存入1,000元或以上，上限為10萬元。

天星的公關表示，天星銀行啟動試業至今逾一個月，參與試業的顧客對推出的活動，以及定期產品反應正面；而本階段的推廣將於5月6日正式結束，試業推廣的優惠亦將同時完結。

至於本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行（WeLab Bank），上周二（4月28日）亦宣布試業，更推3個月港元定存最高享4.5厘；以相同存期計，為市面第2大高息。

但匯立銀行的玩法較特別，該行會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中邀請約2,000位用戶參與試業。試業期間用戶可享3個月最高4.5厘的優惠利率；即最多賺息1,125元。可是要自動集合不同用戶才享最高息，先以1.75厘為港元定存利率基準，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最4.5高厘，上限為10萬元，最多3個月。

反觀，3個月超高息將買少見少，因首間虛銀、眾安（ZA Bank）曾於4月16日出擊，向獲推薦的新客加息，現有客戶每推薦一名客戶成功開立ZA Bank帳戶，推薦者可獲200元現金獎賞，現金獎賞並無上限；而新客戶則可獲兩厘加息券，即最高息3.5厘；上限為5萬元，存款期也是3個月，加息券於成功推薦後15天內有效。而此優惠已於上周四（4月30日）屆滿。

另方面，5月甫開局，減息潮持續，今天（5月4日）暫3間中小行鬥減息，如富邦全面調低短中長息0.2厘；如3個月年息下調0.2厘後，新息率至2.1厘。以入場費100萬元全新資金計，百萬富翁由原本賺息5,750元；如今變相少袋一張「大牛」、即500元，只能收取5,250元利息。

現時富邦最高息要求全新指定理財戶，以及全新資金。至於若非全新客戶，現有存戶的短中長息更撤兩厘，舉3個月、半年及一年期為例，經調低0.2厘後，罕有齊報1.8厘。

港元定存息低處未算低 3因素拖累

專家預計，存息低處未算低，主因有3，包括：（1）以拆息全面走低，1個月拆息更7連跌，新報1.06厘，相信快失守一厘大關；存息再隨拆息偏軟而續有下調空間。（2）且因全球疫情未現拐點受控，適逢本港剛公布的首季GDP更急挫8.9%，為史上最大的跌幅，經濟死火，市場的貸款意慾難免疲弱。（3）復添中美關係緊張，拖累「五窮月」港股急瀉，新股亦暫抱觀望。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，美股於5月開局急挫逾600點，主因是特朗普威脅重新對內地實施關稅。在關稅威脅下亞州股市普遍低開，港股亦狂跌千點。但港匯仍偏強方的兌換保證範圍，約在7.7517水平；港元拆息亦全線下跌，銀行體系結餘約於5月中將回升至950億元，業界指凸顯市場仍水浸。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪