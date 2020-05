【美國疫情】趁機鼓勵撤廠 美官員：疫情暴露與華貿易問題

▲ 適逢年底為美國總統大選,如何處理疫情成為特朗普爭取連任的籌碼,近日他一再攻擊指責中國應為全球大流行的疫情負責,更有意藉此機會,讓美國企業將供應鏈和廠房撤出中國。

路透社報道,有美國官員透露,

「所有之前跟中國做生意賺的錢,都淹沒在這場疫情帶來的經濟損失。」

(“All the money that people think they made by making deals with China before, now they’ve been eclipsed many fold by the economic damage”)

「這是一場絕佳的風暴,疫情令所有跟中國做生意的疑慮表露無遺。」

(“This moment is a perfect storm; the pandemic has crystallized all the worries that people have had about doing business with China,”)

美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇(Keith Krach)接受路透社訪問透露,過去數年一直著力撤走美國企業位於中國的供應鏈,現時將全速前進。

報道指,美國商務部冀通過稅收優惠和補助政策,設法撤走中國的採購和生產廠房。

報道指,現時,美國死於新冠肺炎的人數高企以及經濟崩塌,促使美國政府大力推動美國產業及其供應鏈撤出中國,包括考慮通過稅收優惠和補助政策,助企業將生產線轉回美國,或到其他與美國友好的國家。

據美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在上月(29日)提及,美國政府正與澳洲、印度、日本、新西蘭、南韓、越南工作,共同推進全球經濟。

據聯合國數字,中國在2010年取代美國成為世界最大生產國,2018年佔全球出口量達28%。今次疫情反映,中國在藥物生產、糧食供應上都扮演重要角色,其中曾被特朗普點名批評的3M口罩公司也有在中國設廠。

