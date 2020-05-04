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【美國疫情】趁機鼓勵撤廠 美官員：疫情暴露與華貿易問題

環球社會熱點 16:53 2020/05/04

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適逢年底為美國總統大選，如何處理疫情成為特朗普爭取連任的籌碼，近日他一再攻擊指責中國應為全球大流行的疫情負責，更有意藉此機會，讓美國企業將供應鏈和廠房撤出中國。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊全球，其中美國至今仍是今次疫情的震央。適逢年底為美國總統大選，如何處理疫情成為特朗普爭取連任的籌碼，近日他一再攻擊指責中國應為全球大流行的疫情負責，更有意藉此機會，讓美國企業將供應鏈和廠房撤出中國。

【美國疫情】恐令10萬人死 特朗普：我已救至少150萬美國人

【美國疫情】特朗普卸膊 批情報機關遲通報疫情

路透社報道，有美國官員透露，

「所有之前跟中國做生意賺的錢，都淹沒在這場疫情帶來的經濟損失。」

（“All the money that people think they made by making deals with China before, now they’ve been eclipsed many fold by the economic damage”） 

「這是一場絕佳的風暴，疫情令所有跟中國做生意的疑慮表露無遺。」

（“This moment is a perfect storm; the pandemic has crystallized all the worries that people have had about doing business with China,”）

【美國疫情】自己打獵搵肉食 減壓又放心！

美國安報告：中國瞞疫以囤積醫療物資

美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）接受路透社訪問透露，過去數年一直著力撤走美國企業位於中國的供應鏈，現時將全速前進。
報道指，美國商務部冀通過稅收優惠和補助政策，設法撤走中國的採購和生產廠房。

報道指，現時，美國死於新冠肺炎的人數高企以及經濟崩塌，促使美國政府大力推動美國產業及其供應鏈撤出中國，包括考慮通過稅收優惠和補助政策，助企業將生產線轉回美國，或到其他與美國友好的國家。

【美國疫情】市民威脅暴力「裝修」抗議口罩令 市政府急撤回

【新冠肺炎】巴菲特：美國經濟會再次強盛

據美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在上月（29日）提及，美國政府正與澳洲、印度、日本、新西蘭、南韓、越南工作，共同推進全球經濟。

據聯合國數字，中國在2010年取代美國成為世界最大生產國，2018年佔全球出口量達28%。今次疫情反映，中國在藥物生產、糧食供應上都扮演重要角色，其中曾被特朗普點名批評的3M口罩公司也有在中國設廠。

【美國疫情】紐約護老院近100人染疫死 市長：絕對恐怖

【新冠肺炎】美國批准使用瑞德西韋 日本跟隨啟動程序

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