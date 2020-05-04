企業應用reCaptcha普及　網絡釣魚攻擊增加

▲ 網絡釣魚攻擊惡意使用reCaptcha的趨勢持續上升，並試圖阻截URL自動分析系統存取釣魚網頁內容，以增加其可信性。

新冠肺炎蔓延全球，企業都安排員工重新適應遙距工作環境，容易忽略網絡安全的問題。雲端安全解決方案供應商Barracuda最近發表報告指，網絡釣魚攻擊惡意使用reCaptcha的趨勢持續上升，並試圖阻截URL自動分析系統存取釣魚網頁內容，以增加其可信性。

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現時，企業一般都會使用reCaptcha來識別真實用戶與Bot（機械人程式）， 阻止Bot自行存取網頁內容。然而，隨著reCaptcha的應用日漸普及，用戶已習慣回應reCaptcha問題並減少戒心，犯罪分子就藉此利用正當reCaptcha來混淆用戶，以提高釣魚網站的可信性，誘騙更多用戶上當。

Barracuda報告發現，近期的釣魚攻擊電郵有明顯上升的趨勢，其中一個攻擊發出逾 128,000 封釣魚電郵，以虛假reCaptcha混淆用戶仿冒的Microsoft 登錄頁面。當用戶打開包含HTML附件的電郵，就會即時被連接到虛假的reCaptcha頁面，用戶通過驗證後將被連接到釣魚網頁。

Barracuda提醒用戶，應時刻保持警惕，不可假設所有的reCaptcha都安全。在查看reCaptcha時，特別是一些陌生頁面，都應作出仔細的檢查。而應對電郵釣魚攻擊時，應仔細檢查可疑發件人、URL 和附件等措施，減低受到相關攻擊的風險。

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雖然惡意使用reCaptcha驗證，可以成功跳過URL自動分析系統偵測功能，但由於目前未有單一解決方案可以全面堵截所有釣魚攻擊，用戶應加強戒心，以及識別可疑電郵和網站的能力，以免網絡犯罪分子有機可乘。

責任編輯：施雯雯

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