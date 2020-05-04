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【港股分析】巴菲特盡沽　大行們又點睇航空股？

股樓投資 18:04 2020/05/04

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【iM訊】股神巴菲特在日前的股東大會上確認，巴郡已經賣出了美國四大航空公司，包括美國航空、達美航空、西南航空和美國聯合航空的全部持倉。他認為航空業未來顯得模糊不清，旅遊、郵輪、酒店行業所受影響巨大，現在要購買航空公司股票風險比上述板塊更大。本港一眾航空股，包括國泰航空（00293）、東方航空（00670）、國航（00753）及南方航空（01055），今日全綫下跌，跌幅介乎1%至6%。

相關文章：【巴郡股東會】股神反口沽清美國航空股 他解釋因為...

股神看淡，即開始有大行加入看淡行列。大和下調三家中資航空股目標價，今年或錄淨虧損。大和指，南方航空最近的國內航空客運復甦遜預期，預計到今年會有更高淨虧損，同時由於乘客量恢復慢於預期，國際客運量仍然存在不確定性，因此將2021至22年預測的每股盈利預測下調了7至34%。該行認為其估值吸引，重申「買入」評級，目標價由4.8元下調4.17％至4.6元。該行另將東方航空目標價由4.7元下調14％至4元，重申「買入」評級。該行指，鑑於中國新冠肺炎疫情逐漸減弱，隨著商務活動的恢復，當地的客運量有所改善，在勞動節假期，機票預訂量恢復到正常水平的30%；公司預計第二季和第三季國內航班運力將分別恢復到70至80％和80至90％。

至於國航，大和把其目標價由6.6元下調1.5％至6.5元，重申「買入」評級，因為認為國際航線雖然存在不確定性，但國內航線需求仍在上升，公司同時亦有強大的融資能力支持運營，預計國內航線需求將在第二季度至第四季度逐步恢復，並從2021年開始恢復增長。該行預計，公司在2020年將錄得20億元人民幣的淨虧損，以及將2021年的淨利潤下調７％。

亦有大行對航空業前景持另一種看法。富瑞隨著國內機票價格反彈，對中國航空業轉趨看好，將國航、南航及東航Ｈ股評級均上調至「買入」，並齊齊上調目標價，主因是認為國內航空於２月中旬已見底，結合油價低迷及貨運收益率有強勁反彈等利好因素，預估三大中資航空股虧損將收窄。該行又指，低油價將令內地航空公司受惠，主因沒有燃料對沖政策，且燃油為其最大單一成本項目。

撰文 : 李尚毅

巴菲特 中國國航（00753） 中國南方航空 中國東方航空（00670） 國泰航空（00293） 航空股 經濟

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