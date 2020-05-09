  • 30°C
香港時間 : 2020509日 (六) 17:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【健康煮義】養顏護髮的秘密（內附食譜）

名人薈萃 16:38 2020/05/09

分享：

近年牛油果在香港愈來愈流行，超市長期有售，其營養價值相信大多數人也略懂一二。牛油果中有約20種的維他命和礦物質，當中包括葉酸、維他命K、B和E，還有比香蕉更高的鉀等，正正因它豐富的營養和抗氧化劑，可以為皮膚和頭髮鎖水，變得更有光澤。

【健康煮義】自製果醬 少甜多益（附食譜）
據美國國家生物技術信息中心（NCBI）的資料，從牛油果提取的植物化學物質，可降低化療帶來的副作用；今年更有研究指出，牛油果中一種名為Avocatin B的物質，可幫助治療急性骨髓性白血病（AML）。基於牛油果的營養價值，筆者特別常吃，製作沙律或是飲品都會用到。

【健康煮義】菠蘿能止咳？（附食譜）
而對於少吃肉類或素食人士來說，或會缺乏健康的脂肪和蛋白質，而牛油果則可提供豐富的單元不飽和脂肪和蛋白質，補充身體細胞和組織所需的營養素。

【健康煮義】雜菜濃湯補充體力（附食譜）
不少維他命如A、K、D和E，都屬於脂溶性，戒油戒脂的人士，如果一餐中不含半點脂肪，很多養份都是白吃。而正正因為牛油果的健康脂肪，與其他蔬果同吃，便可幫助吸收這些營養。因此今期介紹牛油果沾醬三文魚小點食譜，幫助讀者有健康人生。


牛油果沾醬三文魚小點食譜
食譜材料：

牛油果1個、有機乳酪1湯匙、蒜蓉1茶匙、洋蔥粒1湯匙、檸檬汁1茶匙、蜜糖1茶匙、黑椒適量、煙三文魚50克、小餅乾8塊
食譜步驟

‧熟透的牛油果去皮去核壓成蓉
‧加入乳酪、蒜蓉、洋蔥、檸檬汁、蜜糖和黑椒拌勻
‧將牛油果沾醬放到餅上，再加上小塊三文魚即成
食譜小貼士：

‧以筆者經驗，墨西哥的產品種質素不及澳洲產的，前者較易腐爛
‧熟透的牛油果接觸空氣後會出現氧化變灰黑色，檸檬汁則可減慢氧化時間

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！ 

撰文 : Polly

相關文章

【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？
2020/04/14
【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？
澳門周日早上9時起以健康碼取代入境健康申報系統
2020/05/01
澳門周日早上9時起以健康碼取代入境健康申報系統
【金正恩病危之謎】南韓在野黨議員：99%確定上周已身亡　青瓦台：健康無恙
2020/05/01
【金正恩病危之謎】南韓在野黨議員：99%確定上周已身亡　青瓦台：健康無恙
【健康煮義】杏仁粉製無麩質曲奇
2020/04/25
【健康煮義】杏仁粉製無麩質曲奇
蔬果 維他命 營養素 澳洲 香港 美國 超市 素食

下一篇文章

【美國印鈔】知名基金經理：對抗通脹？買比特幣啦！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【創富百樂】30歲出頭已賺千萬　百樂：時間真等於金錢？
【創富百樂】30歲出頭已賺千萬　百樂：時間真等於金錢？
滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場
滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤