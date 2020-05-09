【健康煮義】養顏護髮的秘密（內附食譜）

近年牛油果在香港愈來愈流行，超市長期有售，其營養價值相信大多數人也略懂一二。牛油果中有約20種的維他命和礦物質，當中包括葉酸、維他命K、B和E，還有比香蕉更高的鉀等，正正因它豐富的營養和抗氧化劑，可以為皮膚和頭髮鎖水，變得更有光澤。

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據美國國家生物技術信息中心（NCBI）的資料，從牛油果提取的植物化學物質，可降低化療帶來的副作用；今年更有研究指出，牛油果中一種名為Avocatin B的物質，可幫助治療急性骨髓性白血病（AML）。基於牛油果的營養價值，筆者特別常吃，製作沙律或是飲品都會用到。

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而對於少吃肉類或素食人士來說，或會缺乏健康的脂肪和蛋白質，而牛油果則可提供豐富的單元不飽和脂肪和蛋白質，補充身體細胞和組織所需的營養素。

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不少維他命如A、K、D和E，都屬於脂溶性，戒油戒脂的人士，如果一餐中不含半點脂肪，很多養份都是白吃。而正正因為牛油果的健康脂肪，與其他蔬果同吃，便可幫助吸收這些營養。因此今期介紹牛油果沾醬三文魚小點食譜，幫助讀者有健康人生。



牛油果沾醬三文魚小點食譜

食譜材料： 牛油果1個、有機乳酪1湯匙、蒜蓉1茶匙、洋蔥粒1湯匙、檸檬汁1茶匙、蜜糖1茶匙、黑椒適量、煙三文魚50克、小餅乾8塊

食譜步驟： ‧熟透的牛油果去皮去核壓成蓉

‧加入乳酪、蒜蓉、洋蔥、檸檬汁、蜜糖和黑椒拌勻

‧將牛油果沾醬放到餅上，再加上小塊三文魚即成

食譜小貼士： ‧以筆者經驗，墨西哥的產品種質素不及澳洲產的，前者較易腐爛

‧熟透的牛油果接觸空氣後會出現氧化變灰黑色，檸檬汁則可減慢氧化時間

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義

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