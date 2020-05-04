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【俄羅斯疫情】確診人數連續6日創新高　錯在普京輕視疫情嚴重性？

環球政經 23:41 2020/05/04

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截至周一（5日），俄羅斯連續6日突破單日感染人數最高紀錄，第二日錄得逾萬宗新增確診病例，為全球第7個確診人數最多的國家。俄羅斯衛生部門公周一公布，過去一日新增10581宗病例，累計14萬5268宗；新增76不治人，累計死亡人數達1356人。

俄羅斯疫情急劇惡化，重災區莫斯科的封鎖禁令及全國停工令延長至下周一（11日），總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）更於上周四（4月30日）宣布感染新冠肺炎。當疫情在3月上旬於歐洲快速蔓延時，俄羅斯政府堅稱當地感染數字十分低；到了3月中下旬，總統普京仍於電視講話中，表示當局的防疫措施成功減緩病毒擴散，惟其後全國在3周內新增4萬多宗確診病例。而直至最近，普京才急急改稱形勢非常嚴重。

這次疫情為俄羅斯帶來的影響超乎意料，無論在政治抑或經濟上，普京的如意算盤都打不響。俄羅斯原定本周六於紅場舉行衛國戰爭勝利75周年閱兵儀式，中國國家主席習近平、法國總統馬克龍早已表明出席，惟儀式因疫情押後，普京只好改在紅場無名烈士墓上獻花。同樣受到疫情影響，旨在讓普京任期延長至2024年、原定在上月22日舉行的憲法修正案全民投票會亦被押後。

俄羅斯經濟亦飽受重創，當地工業因封城及居家隔離令而停擺，國內生產總值（GDP）預計將委縮6%。俄羅斯前財政部長庫德林（Alexei Kudrin）曾表示，預計疫情下失業率將增加一倍至10%。再者，在疫情導致原油需求大減的同時，俄羅斯與沙特阿拉伯貿然打起油價戰，觸發油價崩潰式下跌，令以原油及天然氣作為經濟命脈的俄羅斯或因而損失1650億收入。另外，俄羅斯在2014年因吞併克里米亞而遭西方制裁前，該國收入已經大幅下降7.5%，據莫斯科阿爾法銀行（Alfa-Bank）預測，今年俄羅斯全國實際收入將進一步下降5%。

情報公司Teneo的中歐及東歐顧問Andrius Tursa表示，愈來愈多證據顯示俄羅斯政府高層低估了新冠肺炎的嚴重性，並無力於疫情爆發初期控制局面。為了分散被指處理疫情危機不當的風險，克里姆林宮正利用地方政府官員做代罪羔羊，惟效果似乎有限。

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